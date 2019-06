Brasil vs Paraguay: Richarlison es baja de último momento para duelo de cuartos en Copa América

Brasil vs Paraguay es el primer duelo de los cuartos de final de la Copa América 2019. El 'Scratch' buscará el pase a semifinales, aunque Tite sufrirá una sensible baja de último momento, ya que se confirmó que Richarlison queda fuera del partido. Conoce los detalles a continuación.



A través de un comunicado, la 'Verdeamarela' dio a conocer que Richarlison fue diagnostica de paperas y por ello se encuentra aislado en su habitación en el hotel de concentración del equipo, en Porto Alegre.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) precisó que, a raíz de ello, todos los futbolistas de la delegación serán vacunados para la paperas tras el partido ante Paraguay.



En la misiva, la CBF no detalló el tiempo de recuperación que tendría que tener Richarlison, aunque existe la posibilidad de que tenga que quedarse fuera de la Copa América 2019 por este mal.



Es importante señalar que, de suceder ello, Brasil no podrá convocar a otro jugador para reemplazar el vacío que deje Richarlison en caso no se recupere a tiempo ya que así está estipulado en el reglamento de la Copa América.

¿Cuántos partidos jugó Richarlinson en la Copa América 2019?

Richarlison jugó frente a Bolivia y Venezuela, aunque no tuvo minutos ante Perú. No registró goles en la Copa América hasta el momento.