"Dejá de mentir de César Luis Menotti", la crítica de Oscar Ruggerri al directivo de Argentina | [VIDEO]

Se encendió la polémica. En medio de los cuestionamientos por el desempeño de la selección argentina en la Copa América, Oscar Ruggeri y César Luis Menotti se enfrascaron en una discusión, desde diferentes programas televisivos.

Estudio Fútbol -de 'TyC Sports'- entrevistó a Menotti para saber por qué este no viajó a Brasil: el campeón del mundo como técnico en 1978 aseguró que fue por un problema de salud. Sin embargo, en el final de la conversación, uno de los conductores del programa le contó que Ruggeri había pedido su renuncia en el programa 90 minutos de 'Fox Sports'.

"Que Ruggeri haga su vida. De vez en cuando es bueno agarrar un libro. Para ser cómico hay que prepararse", expresó el 'Flaco', director de selecciones nacionales.

"Siempre te cagaste de ponerte cara a cara. Yo no te iba a agredir ni a insultar, porque yo quería preguntarte por qué no estabas acá como director de selecciones. Me encantaría que estés acá. ¿No necesitás estar acá que después decís desde allá que no entendés la táctica? Dejá de mentir", inició el 'Cabezón' en 90 minutos.

En otro momento, el exdefensor campeón del mundo en 1986 afirmó que "son genios ustedes, leedores de libros. Genios son. Yo por ahí no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas cómo son. No doy tantas vueltas. Sos un maestro vos, nunca te equivocás".

En medio de este clima conflictivo, mañana a las 2:00 p.m., la selección que comanda Lionel Messi se medirá ante Venezuela en el Maracaná de Río de Janeiro.