Martín Liberman: “Venezuela hoy está por encima de Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia”

Argentina enfrenta este viernes por cuartos de final de la Copa América 2019 a la siempre complicada Venezuela en el Maracaná de Río de Janeiro. El equipo de Lionel Scaloni logró avanzar de rondas tras derrotar a Qatar por 2-0 a Qatar por la última fecha de fase de grupos.

Por ello, la prensa argentina ya empieza a calentar la previa de este duelo con candentes debates en los distintos medios periodísticos. Este es el caso de Martín Liberman quien durante su programa en Fox Sports dejó un polémico comentario acerca de Venezuela.

“Venezuela es un rival difícil, no clasificó de casualidad, no es casual que juegue bien y sostenga procesos. Hoy está por encima de la selección peruana, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Me remito a lo último que se vio en los últimos años. No es fácil neutralizar a un delantero como Salomón Rondón”, afirmó el reconocido periodista.

Y es que luego de la contundente goleada que le propinó Venezuela a Argentina en un amistoso jugado el pasado marzo de este año, la prensa de dicho país ha comenzado a ver con otros ojos al equipo de Rafael Dudamel.

Y es que en los últimos años el cuadro llanero ha venido regalando grandes actuaciones a pesar de no haber clasificado al Mundial Rusia 2018.

Además, Venezuela logró clasificar a los cuartos de final de esta actual Copa América 2019 como segundo en su grupo por detrás del local Brasil. Sin embargo, este sábado tendrá por delante a la complicada Argentina de Messi y compañía.