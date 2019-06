Colombia vs Chile EN VIVO vía América TV, Canal 13 y Caracol TV en cuartos de final de la Copa América 2019

Colombia vs Chile EN VIVO vía América TV, Canal 13 y Caracol TV | se enfrentarán este viernes 28 de junio desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por los cuartos de final de la Copa América 2019. El partido se jugará en el Arena Corinthians y será transmitido por la señal de América TV, Directv Sports, Canal 13 y Caracol TV. Sigue las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro elegido para este encuentro es el argentino Néstor Pitana, de basta experiencia a nivel internacional. La Selección de Colombia llega con números espectaculares cosechados en el Grupo B, consiguiendo un total de tres victorias, cuatro goles a favor y ninguno en contra. El efectivo juego de los dirigidos por Carlos Queiroz los convirtió rápidamente en candidatos al título.

Duván Zapata ha sido el hombre destacado del combinado cafetero, pues anotó dos goles y sigue mostrando ese gran nivel con el que llegó desde la Serie A de Italia. La figura de James Rodríguez volverá a tomar un peso importante, en compañía de Juan Guillermo Cuadrado y Roger Martínez. La Selección de Colombia planifica a detalles y busca volver a semifinales, como en el 2016.

Sin embargo, la Selección de Chile ha sido la bestia negra en este torneo, curiosamente chocando en el último torneo que se organizó. La Copa América Centenario fue testigo de un Colombia vs Chile en semifinales, donde ‘La Roja’ terminó llevándose la victoria gracias a los goles de Charles Aránguiz y José Fuenzalida. Ambos se mantienen y serán titular en este crucial encuentro.

Si bien muchas dudas se presentaron en torno al estilo futbolístico que tiene ‘La Roja’ en la actualidad con Reinaldo Rueda, mostraron mucha solidez en la fase de grupos de la Copa América. La derrota ante Uruguay llegó a poco del final, pero eso no merma la motivación de la Selección Chilena por lograr levantar un nuevo trofeo de la Copa América. En la previa, no son favoritos.

POSIBLES ALINEACIONES DEL COLOMBIA vs CHILE EN VIVO ONLINE

XI Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe; James Rodríguez, Radamel Falcao García y Duván Zapata. DT Carlos Queiroz.

XI Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

¿Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019?

La Copa América 2019 entra a su etapa de los cuartos de final, este viernes 28 de junio se jugarán dos partidos. En primera instancia, Argentina vs Venezuela (2:00 p.m. hora peruana) y luego Colombia vs Chile (6:00 p.m. hora peruana). La local Brasil selló su pase a semifinales esta tarde, tras eliminar a Paraguay.

Colombia vs Chile: Pronósticos y apuesta partidos Cuartos de Final Copa América 2019

El Colombia vs Chile tiene antecedentes favorables para 'La Roja', pero el buen momento de los cafeteros los coloca como los favoritos en la llave de los cuartos de final. En Betsson se mostraron la siguientes cuotas:

Victoria de Colombia: 2.22

Empate: 3.20

Victoria de Chile: 3.70

¿Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO?

Tras disputarse la fase de grupos de la Copa América 2019, los clasificados y las llaves de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera.

Brasil 0-0 Paraguay (4-3 en penales)

Colombia vs Chile

Argentina vs Venezuela

Perú vs Uruguay

