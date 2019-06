Gabriel Jesus y sus emotivas palabras tras darle el pase a Brasil a las semifinales

La revancha de Gabriel Jesus. El "9" de Brasil vive una situación particular con su selección: no anotó ningún en el Mundial Rusia 2018, perdió el puesto para la Copa América 2019 y cuando tenía la oportunidad de acabar con su mala racha, Pedro Gallese le ahogó el grito de gol a su disparo de los doce pasos. Pese a su gris partido, Tite le renovó la confianza y el jugador del Manchester City le terminó dando el pase al 'Scratch' a las semifinales.

Eso sí, Gabriel Jesus debió sufrir antes de volverse en héroe. En el tiempo reglamentario, el "9" falló una ocasión clarísima. Ahora bien, para la tanda de penales, el delantero pidió cobrar el último, engañó a Roberto Fernández y anotó el decisivo 4-3 ante Paraguay.

En declaraciones a la prensa, Gabriel Jesus no pudo evitar recordar el penal fallado ante Perú y hablar sobre cómo se dio la oportunidad de darle la clasificación a Brasil a las semifinales de la Copa América 2019.

"No pude hacer el gol de penal en el partido anterior. Salí amargado y triste pues no rematé a mí manera. La ansiedad me estorbó. Hoy, después de que Clebinho (Xavier, auxiliar de Tite) vino, dije que iba a batir, estaba confiado", reveló Gabriel Jesus.

"Yo sabía que rematando a mi manera iba a hacer el gol. En el anterior juego no miré al arquero. Esta vez, mirando al arquero, tranquilo, frío, lo vi moviéndose hacia la izquierda y así pudo escoger el otro lado", abundó el "9" de Brasil.

Con la clasificación en el bolsillo, la selección de Brasil espera a Argentina o Venezuela en las semifinales de la Copa América 2019. El duelo se jugará el próximo martes 2 de julio en Belo Horizonte.

EL DATO:

Gabriel Jesus acumula 656 minutos sin anotar un gol con la selección de Brasil.