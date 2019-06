Copa América 2019: Conmebol sancionó a Brasil y Uruguay

Los cuartos de final de la Copa América 2019 ya comenzaron a jugarse este último jueves. Sin embargo, se conoció que dos selecciones fueron sancionadas económicamente por hechos ocurridos en la fase de grupos.

Resulta que Uruguay y Brasil tendrán que pagar multas a la Conmebol aunque por diferentes motivos. En el caso de los anfitriones, en el debut sus hinchas tuvieron cánticos homofóbicos contra el guardameta boliviano Carlos Lampe en el encuentro inaugural.

Es por ello que el ente máximo del fútbol sudamericano aplicó la sanción de 15.000 dólares a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ocurridos el 14 de junio en el mítico estadio Morumbí de Sao Paulo.

Además, la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), señaló que la CBF no podrá apelar la medida ya que el artículo 14 señala lo siguiente: "insulto o atentado contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por motivos de color de piel, raza, etnia, idioma, credo u origen".

Mientras que en la Selección Uruguaya, el tema pasa por un retraso ocasionado por la 'celeste' en el comienzo del duelo ante Japón por la segunda fecha del Grupo C. Los orientales tendrán que desembolsar la suma de 10.000 dólares.

La Copa América no se detiene y este viernes se juegan los encuentros entre Argentina vs Venezuela y Colombia vs Chile en donde saldrán los otros dos semifinalistas que se sumarán al ya clasificado Brasil.

El sábado, la Selección Peruana buscará dar el batacazo cuando enfrente a Uruguay en la última llave de cuartos del mencionado certamen.