Jennifer Ruiz, la musa paraguaya que lloró tras la clasificación de Brasil [FOTOS]

El último jueves arrancaron los cuartos de final de la Copa América. Las Selecciones de Brasil y Paraguay se enfrentaron en un vibrante partido en el Arena do Gremio que se tuvo que definir en la tanda de penales.

Los anfitriones salieron con todo desde el inicio, pero se encontraron con una férrea defensa paraguaya que resistió los 90 minutos por lo que muchos creían posible que la 'albirroja' podría volver a dar el golpe ante Brasil.

Sin embargo, en Paraguay no estuvieron finos desde los doce pasos por lo que Brasil, con susto, terminó pasando a semifinales de la Copa América 2019.

Pero hubo una hincha que se robó las miradas en las tribunas del recinto de Gremio de Porto Alegre. Jennifer Ruíz se encontraba presente apoyando a su equipo y más de un brasileño se tomó una foto con ella.

La mujer paraguaya es conocida en su país al ser una cotizada modelo guaraní que no dudó en viajar hasta Brasil para alentar a la 'albirroja'.

Ruíz también estuvo presente en el encuentro ante Argentina por la fase de grupos y a pesar de que Paraguay quedó eliminado del mencionado certamen, la modelo se mostró satisfecha ya que los jugadores dejaron todo en el gramado de juego.

Este viernes continúan los cuartos de final con los duelos entre Argentina vs Venezuela y Colombia vs Chile. El sábado se define al último clasificado a semifinales que saldrá del ganador del Perú vs Uruguay.