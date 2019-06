Semifinales de Copa América 2019: cruces, fechas y horarios de la recta final del torneo

Semifinales Copa América 2019 | La recta final del torneo ya está próxima y todo va quedando listo para conocer a los cuatro mejores equipos del certamen, los cuales buscarán llegar a la gran final. Conoce todos los detalles y resultados EN VIVO de esta etapa a continuación.



Brasil clasificó a la semifinal tras dejar en el camino a Paraguay. Su último escollo previo a la final será Argentina, en un vibrante duelo que no solo reeditará el gran clásico sudamericano, sino que también otorgará un cupo en la final de Copa América 2019.

Colombia y Chile definirán al primer protagonista de la segunda semifinal. Sin duda, las semifinales estarán cargadas de emoción.



Perú y Uruguay definirán al ganador del Colombia-Chile. ¿Podría haber un clásico del Pacífico en semifinales? Este sábado se conocerán las llaves completas de semifinales Copa América 2019.

Programación y Fechas Semifinales Copa América 2019

A continuación, conoce la programación, fechas y horarios de todos los partidos de semifinales de Copa América 2019.

Brasil vs Argentina

Día: martes 2 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) | 9.30 p.m. (Buenos Aires) | 10.30 p.m. (Brasilia)

Estadio: Mineirão (Belo Horizonte)

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).



Colombia-Chile vs Perú-Uruguay

Partido: Colombia-Chile vs Perú vs Uruguay

Día: miércoles 3 de julio

Hora: 7.30 p.m. (Lima) |7.30 p.m. (Bogotá) |8.30 p.m. (Santiago) | 9.30 p.m. (Montevideo Aires)

Estadio: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: Caracol TV, RCN Televisión y DirecTV Sports Colombia.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Canales de Montevideo: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

¿Cómo quedaron las tablas de posiciones de Copa América 2019?

Revive a continuación cómo quedaron las tablas de posiciones de la fase de grupos de la Copa América 2019.