Argentina vs. Brasil: todos los detalles del clásico sudamericano por semifinales de Copa América 2019

La Selección Argentina a la cabeza de Lionel Messi, logró avanzar hacia la ansiada semifinal de la Copa América 2019 tras vencer a Venezuela 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ahora tendrá que verse las caras con un rival que pocos quisieran: Brasil. Conoce todos los detalles del partidazo para definir al finalista de la competencia sudamericana.

La selección de Lionel Messi tendrá que enfrentar a un rival muy duro, de hecho, al anfitrión de la competencia sudamericana: Brasil. Si bien es cierto, el cuadro de ‘Scratch’ empezó el torneo con bajas importantes, la principal fue -tal vez- la ausencia de Neymar Jr, quien por una lesión quedó marginado de la Copa América, sin embargo, la selección de Brasil supo reponerse ante esta dificultad y hoy mismo se ubica como uno de los cuatro mejores de Sudamérica.

El camino para Brasil no ha sido muy fácil, a excepción de su localía. Esto se vio reflejado en el encuentro que definió su pase a ‘semis’ pues un Paraguay que no se amilanó ante nada, le hizo frente de una forma magistral, cerrando su marca y generando más de una ocasión clara de gol, cuestión que no fue concretada ni para los ‘guaraníes’ ni para el cuadro brasileño, por ello, la definición para escalar a la siguiente etapa tuvo que ser por tanda de penales, en donde Brasil pudo ganar 4-3 y consiguió seguir en carrera.

En tanto,la Argentina de Messi no la ha estado pasando nada bien, pues en su partido debut cayó por dos goles a cero ante Colombia; luego de esto, empató por la diferencia mínima ante Paraguay, sin embargo, pudo establecer algo de fe entre sus hinchas con la victoria ante Catar en donde se ganó por dos goles a cero con tantos de Lautaro Martínez y Sergio Aguero.

Argentina estuvo a muy poco de quedarse fuera de la Copa América e irse muy temprano y con las manos vacías a casa, pero al último minuto se pusieron las pilas y lograron remediar lo que hasta el momento venían haciendo. Argentina se tendrá que enfrentar ante Brasil en un partido de infarto que definirá al primer finalista de la competencia sudamericana.

El cardiaco enfrentamiento entre la Selección Argentina y Brasil se jugará el próximo martes 2 de julio a las 7:30 p.m. en el Estadio Governador Magalhães Pinto en Belo Horizonte, conocido popularmente como Mineirão. Este encuentro traerá más de una sorpresa, pues ambos equipos irán con todas sus armas para asegurar la llave que da a la gran final de la Copa América 2019.

Brasil vs. Argentina por la semifinal de la Copa América 2019 | Horarios en el mundo

Perú: 19:30

Colombia: 19:00

Argentina: 17:30

Brasil: 17:30

Ecuador: 19:30

Chile: 20:30

Estados Unidos: 20:30

Brasil vs. Argentina por la semifinal de la Copa América 2019 | Canales en el mundo

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina

Brasil: SporTV Play, Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, DIRECTV Play Deportes, Canal del Fútbol

Chile: Canal 13, TVN, DIRECTV Sports Chile, CDF HD, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Globo TV Internacional, ESPN+, Telemundo