Lionel Messi hizo autocrítica: "No está siendo mi mejor Copa América"

Argentina está yendo de menos a más en la Copa América 2019 y contrario a lo que se esperaba, es el equipo el que está dando la cara por encima de Lionel Messi, autor de apenas un gol en la competencia.

Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul son algunos de los jugadores que están ofreciendo un nivel superlativo para darle equilibrio y gol a la Argentina de Lionel Scaloni, que certificó su pase a semifinales tras un 2-0 ante Venezuela en el Maracaná.

¿Y Lionel Messi? El "10" de Argentina estuvo bien controlado y no logró desnivelar como nos tiene acostumbrados. En zona mixta, Messi se sinceró y fue autocrítico con su rendimiento en Brasil.

"No está siendo mi mejor Copa, no es lo que yo esperaba. Pero lo importante es que se ganó y seguimos", reconoció Lionel Messi.

Aunque no quiso excusarse, el "10" volvió a hablar del mal estado de las canchas de la Copa América 2019. "Me está costando jugar por el estado de las canchas, son una vergüenza, además de la fricción que hay. Siempre se necesita un tiempo más, no se puede conducir, la pelota parece un conejo. Es una pena que en un torneo como éste estén tan malas, pero bueno debemos adaptarnos porque están así", afirmó.

Sobre el Clásico de las Américas en las semifinales, Lionel Messi consideró que será un duelo parejo. "Sabemos que Brasil tiene jugadores desequilibrantes que en cualquier momento pueden cambiar un partido. Es difícil decir si hay un favorito, aunque ellos son los locales y hace tiempo que vienen con un proyecto. Es un partido igualado, como todos los Brasil vs Argentina", sentenció.

EL DATO:

Lionel Messi le ha anotado cuatro goles a Brasil con la Absoluta de Brasil. Todos en amistosos, ninguno por Copa América.