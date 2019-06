Perú vs Uruguay [EN VIVO]: Por los cuartos de final de la Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO vía América TV, Caracol TV y Directv Sports | se enfrentarán este sábado 29 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en los cuartos de final de la Copa América 2019. El encuentro será transmitido por la señal de Caracol TV, TyC Sports, DirecTV, Telemundo desde el Estadio Arena Fonte Nova. Sigue las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro designado para el partido es el brasileño Wilton Sampaio. La Selección Peruana llega en medio de dudas luego de la goleada sufrida a manos de Brasil (5-0) en la fase de grupos, sumada a la ausencia de Jefferson Farfán por lesión. Sin embargo, Ricardo Gareca, entrenador de la bicolor, ha mostrado que puede salir de las adversidades, lo que deja esperanzada a toda la hinchada.

Los 22 jugadores restantes se encuentran aptos para disputar este partido, teniendo ya rumores de lo que será el equipo titular. Christian Cueva volverá a la posición habitual de ‘10’, André Carrillo ingresará por Andy Polo en la derecha y Edison Flores será titular por primera vez en la Copa América 2019 en la izquierda. Paolo Guerrero seguirá siendo la única referencia en ofensiva.

Por su parte, la Selección de Uruguay tuvo una destacado paso por la fase de grupos, terminando primera en la Zona C, por encima de Chile, a la que venció por 1-0 en la última fecha. El equipo que dirige el ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez sigue siendo sólido en defensa, eficaz en la delantera y con una frescura en la mitad de la cancha, con Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

El objetivo claro de los charrúas es obtener la estrella N° 16, repitiendo lo hecho en la Copa América Argentina 2011, la última vez que lograron el título. Luis Suárez y Edinson Cavani son los líderes en ataque, ambos con una basta experiencia y que serán difíciles de marcar la para los defensas centrales de la Selección Peruana. Ambos tienen dos goles, pero el ‘Pistolero’ con una asistencia más.

Los duelos más recientes del Perú vs Uruguay se dio por las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. En la ronda de ida, los charrúas vencieron por 1-0 con anotación de Cavani, mientras que en Lima el marcador terminó a favor de la ‘bicolor’ tras una genial remontada. Aquel partido, Carlos Sánchez adelantó, pero Paolo Guerrero y Edison Flores revirtieron el resultado. Grato recuerdo.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales de la Copa América 2019 con la Selección de Chile, que eliminó esta tarde a su similar de Colombia en la tanda de penales. En caso de que pase Perú, será una edición más del ‘Clásico del Pacífico’, y si avanza Uruguay, habrá un morbo especial por la historia reciente, con polémica incluida..

📽️ Fútbol informal, esta mañana, en el estadio de Vitoria. pic.twitter.com/0sOampE5YI — Selección Uruguaya (@Uruguay) 28 de junio de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ vs URUGUAY

XI Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde o Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay en Cuartos de Final Copa América 2019?

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019

El Perú vs Uruguay será el último partido de los cuartos de final de la Copa América 2019. Antes, Brasil eliminó por penales a Paraguay y Chile hizo lo mismo con Colombia. Argentina fue la única que superó en los 90 minutos a su rival, derrotando por 2-0 a Venezuela.

Perú vs Uruguay pronósticos y apuestas partidos Cuartos de Final Copa América 2019

En el Perú vs Uruguay, el favoritismo es claramente a favor de los charrúas. Betsson colocó las siguientes cuotas:

Gana Perú: 6.15

Empate: 3.80

Gana Uruguay: 1.65

¿Qué países clasificaron a Cuartos de Final Copa América 2019 EN VIVO?

Tras disputarse la fase de grupos de la Copa América 2019, los clasificados y las llaves de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera.

Brasil 0-0 Paraguay (4-3 en penales)

Colombia 0-0 Chile (4-5 en penales)

Argentina 2-0 Venezuela

Perú vs Uruguay

¿Qué canales transmitirán Cuartos de Final Copa América EN VIVO partido?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV

Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Cómo ver canales América TV, DirecTV Sports, Caracol TV y Telemundo

En el Perú, puedes sintonizar el Perú vs Uruguay EN VIVO vía América TV en su señal SD, HD y América TV GO desde las 2:00 p.m. (hora peruana). En Directv Sports, el canal 1610 realizará la transmisión, mientras que podrás disfrutar el Venezuela vs Bolivia en el canal 1612

PERÚ vs URUGUAY EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Uruguay, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.