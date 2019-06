Pedro García arremete contra Colombia: “En general en Copa América no existe” [VIDEO]

Colombia quedó fuera de la Copa América este viernes luego de caer en la definición de penales ante Chile por los cuartos de final de este torneo. El equipo de Carlos Queiroz le dijo adiós a este torneo sin recibir un gol en contra.

Este hecho fue tema de análisis en el programa de Movistar Deportes, ‘Al Ángulo’ donde Pedro García es uno de los panelista. El reconocido periodista no se guardó nada y despotricó contra la selección colombiana.

“En 100 años de historia, a nivel Copa América, nunca gano nada. Ganó una Copa América medio extraña por que Argentina, por un tema de seguridad, no fue y Brasil mandó a su equipo B tan malo que perdió contra Honduras”, afirmó Pedro García.

Sin embargo, esto no quedó ahí y el periodista continuó: “Después de esa Copa América ¿Qué hizo Colombia? Se ausentó de Japón-Corea 2002 y después no va al Mundial de Alemania 2006. Ese título de Colombia no le sirvió mucho. En general en Copa América, Colombia no existe”, sentenció.

Sin duda unas duras palabras para un seleccionado que partía como uno de los favoritos para llevarse el título de esta Copa América. Y es que el extraordinario plantel con jugadores de calidad sumado a performance en la fase de grupos de este torneo, hacían soñar a los hinchas cafeteros con la obtención de su segundo certamen internacional.

Ahora, Carlos Queiroz tendrá que sacar conclusiones de esta participación colombiana en Copa América, pasar la página y pensar en lo que será el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.