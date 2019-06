Perú vs Uruguay EN VIVO por los cuartos de final de la Copa América 2019

América TV GO y Caracol TV EN VIVO Perú vs Uruguay | Las referidas selecciones se miden este sábado 29 de junio por los cuartos de final de la Copa América 2019. El cotejo está pactado para las 2 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Arena Fonte Nova, el cual, será transmitido ONLINE vía DirecTV. Podrás seguir las incidencias del partido de hoy, las mejores jugadas y el minuto a minuto en Líbero.

La 'Bicolor' saldrá con todo en busca de la clasificación a semifinales. Tras una aparatosa caída ante Brasil, los dirigidos por Ricardo Gareca irán a lavarse la cara ante Uruguay, quien viene de vencer a Chile en fase de grupos del certamen.

El 'Tigre' sabe perfectamente que no tiene margen de error y, es por ello, que retornará a la 'vieja guardia' aplicada en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: el esquema 4-2-3-1. Paolo Guerrero será el referente de área ante la ausencia de Jefferson Farfán, quien quedó desafectado del plantel tras una tediosa lesión en la rodilla.

Por su parte, los 'Charrúas' llegan con la moral al tope luego de haber quedado en primer lugar en el Grupo C. Los pupilos de Óscar Washington Tabárez han tenido irregularidades en el torneo más antiguo a nivel de selecciones en el mundo.

Y es que los 'orientales' se impusieron sin problemas en la llave de la fase de grupos ante Ecuador (por 4-0), pero sorprendieron con el empate 2-2 ante Japón, cotejo que estuvo muy cerca de concretarse en derrota: tuvo que salir a relucir la presencia de Suárez y Giménez.

🎥 A un día del encuentro por los cuartos de final de la @CopaAmerica, ante @SeleccionPeru en Salvador, Nahitan Nandez participó de la conferencia de prensa oficial. pic.twitter.com/251LvVPy5J — Selección Uruguaya (@Uruguay) 29 de junio de 2019

PROBABLES ALINEACIONES PERÚ VS URUGUAY COPA AMÉRICA 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Uruguay: Fernando Muslera, Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nandez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Óscar Washington Tabárez.

Cómo ver canales Perú vs Uruguay Copa América cuartos de final América TV, Caracol TV y DirecTV Sports

El Perú vs Uruguay llegará al público nacional gracias a que será transmitido por señal abierto como privada. En Perú se podrá ver a través de América Tv GO, mientras que llegará a toda Latinoamérica también por medio de DirecTV Sports.

Perú América TV GO, DirecTV Sports

Argentina DirecTV Sports

Brasil DirecTV y Sky Sports

Bolivia DirecTV Sports, Tigo Sports

Colombia DirecTV Sports

Ecuador DirecTV Sports

Uruguay DirecTV Sports

Paraguay Tigo Sports

México Televisa Deportes, TV Azteca, DirecTV

España DirecTV Sports

Estados Unidos DirecTV Sports

A qué hora juega Perú vs Uruguay en Cuartos de Final Copa América 2019

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Perú vs Uruguay pronósticos y apuestas en Cuartos de Final Copa América 2019

Según las estimaciones de las casas de apuestas, la selección de Uruguay parte como favorita para quedarse con el partido ante Perú.

Perú: 5.70

Empate: 3.75

Uruguay: 1.69

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Uruguay por los cuartos de final en la Copa América 2019?

En Internet el duelo entre Perú vs Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

América TV GO, Caracol TV y DirecTV Sports EN VIVO Partidos hoy Copa América 2019

América TV GO, Caracol TV y DirecTV Sports EN VIVO transmitirá desde las 11:00 a.m. (hora peruana) el Perú vs Uruguay. El partido se podrá ver en SD, HD y a través de América TV, Caracol TV y DirecTV Sports.