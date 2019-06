James Rodríguez sobre su futuro: "Tengo 20 días para pensarlo"

La selección de Colombia cayó por penales a manos de Chile en la Copa América -igualaron sin goles en el tiempo reglamentario- y uno de los pocos que dio la cara inmediatamente después fue James Rodríguez.

El mediocampista cafetero se mostró triste por la derrota, pero resaltó la entrega de sus compañeros.

Por otro lado, al ser consultado por su futuro este reveló que no tiene definido nada. Real Madrid no lo tiene en sus planes y el club que ha mostrado mayor interés por él es el Napoli de Italia.

"No sé, aún tengo 20 días para pensarlo", señaló el ex jugador del Bayern Múnich, quien el fin de semana pasado aseveró que el conjunto 'merengue' tendrá mucho que ver en su decisión. "Depende del club, hay personas dentro que mandan mucho y ahí no puedo hacer nada".

James Rodríguez viajará a Colombia para iniciar sus vacaciones y luego decidirá dónde continuará su carrera futbolística.

EL DATO

James Rodríguez tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2021.