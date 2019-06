Uruguay 0-0 Perú [EN VIVO ONLINE] vía América TV GO: por el pase a semifinales de la Copa América 2019

Perú vs Uruguay EN VIVO | El último semifinalista de la Copa América 2019 se definirá HOY sábado 29 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía. Con Paolo Guerrero a la cabeza, la 'Bicolor' se medirá desde las 2 p.m. (hora peruana) con los 'charrúas' en busca de meterse entre los cuatro mejores de América y seguir en la carrera por el título. No te pierdas el minuto a minuto en Libero.pe. a continuación.

MINUTO x MINUTO

Sigue todos los detalles en directo del Perú vs. Uruguay.

SEGUNDO TIEMPO

79' Paolo Guerrero filtra un pase a Trauco, que dentro del área centra al ras muy corto y Godín la manda afuera del campo.

75' Cambios en Perú: Christofer Gonzáles ingresa en lugar de André Carrillo.

73' ¡OTRO GOL ANULADO! El árbitro brasileño revisa el VAR y cobra posición adelantada a Luis Suárez.

72' ¡GOL DE URUGUAY! Martín Cáceres manda un centro a media altura que Luis Suárez conecta de cadera.

70' Federico Valverde es amonestado con amarilla tras un entrada fuerte sobre un jugador peruano.

67' De Arrascaeta dispara desde lejos y el esférico se va por encima del travesaño.

61' Edinson Cavani remata fuera del área y Gallese coge la pelota sin problemas.

60' ¡GOL ANULADO! El árbitro se comunica con los del VAR y al final Cavani cobra offside de Edinson Cavani.

59' ¡GOL DE URUGUAY! Edinson Cavani recibe en aparente posición adelantada y no falla solo contra Pedro Gallese.

57' ¡ESTABA SOLO! Luis Suárez manda un centro que Diego Godín remata de volea en el área, pero la manda por arriba del arco.

57' Cambio en Uruguay: Entró Lucas Torreira en reemplazo de Nahitan Nández.

52' André Carrillo desbordó, entró al área y mandó un disparo-centro desviado.

49' ¡TARJETA! Carlos Zambrano es amonestado con amarillas tras cometerle una falta a Luis Suárez.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

RESUMEN DEL PRIMER TIEMPO. Lucha en el mediocampo. Perú y Uruguay dieron todo por la posesión del balón. La Blanquirroja apostó por la explosión de sus laterales. Sin embargo, el rendimiento fue bajando por la solida defensa de charrúa. Con Paolo Guerrero no es suficiente. Miguel Trauco y Renato Tapia están teniendo muchos problemas en la marca. Luis Suárez y Edinson Cavani se asomaron en la portería de Pedro Gallese. En el último cuarto, la Celeste pudo irse tranquilamente con un gol de ventaja al descanso.

PRIMER TIEMPO

45' ¡Fin del primer tiempo!

43' Mano de Giorgian de Arrascaeta (Uruguay).

41' Fuera de juego, Uruguay. Luis Suárez intentó un pase en profundidad pero Diego Godín estaba en posición de fuera de juego.

41' Remate fallado por Luis Suárez (Uruguay) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Giorgian de Arrascaeta con un centro al área tras un saque de esquina.

41' Corner, Uruguay. Corner cometido por Luis Abram.

40' Diego Godín (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

38' Tijera de Luis Suárez en el área de Perú.

36' Paolo Guerrero cayó en el área y se pide penal. Sin embargo, el árbitro Wilton Sampaio dejó seguir el juego.

34' Uruguay ha mejorado mucho. El sector donde cubre Miguel Trauco es el más débil de la Blanquirroja.

33' Diego Godín (Uruguay) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

33' Paolo Guerrero (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Falta de Diego Godín (Uruguay).

31' Falta de Luis Advíncula (Perú).

31' Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) ha recibido una falta en campo contrario.

Gol anulado a Uruguay

28' Anulan gol de Arrascaeta.

27' Fuera de juego, Uruguay. Giorgian de Arrascaeta intentó un pase en profundidad pero Nahitan Nández estaba en posición de fuera de juego.

24' Fuera de juego, Uruguay. Rodrigo Bentancur intentó un pase en profundidad pero Luis Suárez estaba en posición de fuera de juego.

22' Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' ¡Por poco gol de Cavani!

20' Despeja la defensa de Uruguay.

20' Tiro de esquina para Perú.

19' Paolo Guerrero lo intentó pero no fue suficiente.

14' Remate de Luis Suárez se va fuera del campo.

12' Renato Tapia la gana bien el balón a Edinson Cavani. Contragolpe de Perú.

10' Buena combinación entre Edison Flores, Luis Advíncula y Christian Cueva. Perú pisó el á

12' Renato Tapia la gana bien el balón a Edinson Cavani. Contragolpe de Perú.

10' Buena combinación entre Edison Flores, Luis Advíncula y Christian Cueva. Perú pisó el área de Uruguay, pero hubo una mano de Miguel Trauco. Tiro libre para Uruguay.

8' Centro de Christian Cueva sale desviado. Saque de meta para Uruguay.

7' José María Giménez (Uruguay) está sentido y pide atención médica.

7' Falta contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

6' Perú intentó a salir con André Carrillo y Luis Advíncula por la derecha. Son muy rápidos para al lateral uruguayo.

5' Falta de Luis Advíncula.

4' Pedro Gallese cuida muy bien el arco de Perú.

3' Despeja la defensa de Perú.

2' Falta de Luis Abram sobre Edinson Cavani. Tiro libre para Uruguay.

1' La Blanquirroja se posiciona en campo de Uruguay.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Uruguay.

- Himno Nacional de Perú.

- ¡Atención! Salen los equipos de Uruguay y Perú.

- El último partido entre peruanos y uruguayos por la Copa data del 19 de julio de 2011 en las semifinales del torneo celebrado en Argentina. El partido se jugó en el estadio Ciudad de La Plata, los charrúas ganaron por 2-0 con doblete de Luis Suárez, pasaron a la final y fueron campeones.

- En la misma edición del certamen, la Celeste y la Blanquirroja se midieron en la fase de grupos 15 días antes en San Juan. Hubo empate a un tanto. Paolo Guerrero abrió la cuenta y Luis Suárez la igualó. Ambos goleadores se mantienen como referentes de sus selecciones.

- En la última ocasión en que el triunfo le correspondió a Perú ocurrió en Venezuela 2007 y por marcador de 3-0. Miguel Villalta, Juan Mariño y un joven Paolo Guerrero convirtieron las dianas. Oscar Tabárez acababa de asumir las riendas uruguayas. A Perú la dirigía Julio César Uribe.

- ¡Culminó el calentamiento!

- Perú alcanzó a estar invicta frente a Uruguay en la Copa América durante 28 años, del 20 de octubre de 1983, cuando empató 1-1 en Montevideo, al 4 de julio de 2011, en el partido que se saldó con igualdad por el mismo marcador en San Juan, Argentina.

- Uruguay y Perú apenas se midieron dos veces bajo el formato en que se armaban tres grupos de tres equipos, con partidos a ida y vuelta en la sede de cada uno. Esto ocurrió en 1983. La Celeste se impuso por 0-1 en Lima y hubo empate a unos en Montevideo.

- En el estadio Nacional de Lima, la selección uruguaya venció por 3-5 a la peruana en la Copa América de 1957. Dos años después, en el torneo disputado en Argentina, los peruanos devolvieron la atención y se impusieron por idéntico tanteador. Nunca más se han marcado tantos goles en partidos entre ambas selecciones.

- Uruguay sumó una seguidilla de cuatro victorias sobre Perú en los primeros cuatro partidos entre las dos. El 1 de noviembre de 1927 está registrada como fecha de la primera vez que se enfrentaron y la Celeste goleó por 4-0. Después, en un lapso de 10 años, mantuvo la 'paternidad' con marcadores de 4-1, 1-0 y 4-2.

- Solo doce años después de su primera confrontación, los peruanos pudieron cantar victoria frente a Uruguay. Ocurrió el 12 de febrero de 1939 en el estadio Nacional de Lima. Fue por 2-1 y los goles llegaron a través de Jorge Alcalde. Roberto Porta descontó para los charrúas.

- Javier Ambrois se mantiene como el máximo goleador de Uruguay en los partidos contra Perú por la Copa América, con cuatro anotaciones. El mayor artillero de la Blanquirroja es Miguel Loayza con tres. Los siguen por el lado charrúa Luis Suárez al celebrar tres conquistas y por el peruano, Paolo Guerrero con dos. Estos últimos podrían asaltar el primer lugar.

Historial de partidos Perú vs Uruguay EN VIVO por Copa América

En la historia de la Copa América, Uruguay y Perú se han enfrenado en 20 ocasiones. Se registraron 12 triunfos de los celestes, 2 empates y los restantes 6 encuentros fueron triunfos de los peruanos.

- Perú 0:4 Uruguay : 01/11/1927. Estadio Nacional José Díaz (Lima), Perú.

- Uruguay 4:1 Perú: Fecha: 11/11/1929. Cancha: Estadio Del CA River Plate, Buenos Aires (Argentina).

- Perú 0:1 Uruguay: Fecha: 13/01/1935. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 4:2 Perú: Fecha: 06/01/1937. Cancha: Estadio Gasómetro (Argentina).

- Perú 2:1 Uruguay: Fecha: 12/02/1939. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 2:0 Perú: Fecha: 26/02/1941. Cancha: Estadio Nacional de Santiag (Chile).

- Uruguay 3:0 Perú: Fecha: 01/02/1942. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Uruguay 1:0 Perú: Fecha: 25/12/1947. Cancha: Estadio George Capwell, Guayaquil (Ecuador).

- Perú 4:3 Uruguay: Fecha: 04/05/1949. Cancha: Estadio General Severiano, Río de Janeiro (Brasil).

- Perú 0:3 Uruguay: Fecha: 28/03/1953. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Perú 2:1 Uruguay: Fecha: 30/03/1955. Cancha: Estadio Nacional, Santiago (Chile).

- Uruguay 2:0 Perú: Fecha: 28/01/1956. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Perú 3:5 Uruguay: Fecha: 23/03/1957. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Perú 5:3 Uruguay: Fecha: 23/03/1959. Cancha: Estadio Monumental de Núñez (Argentina).

- Perú 0:1 Uruguay: Fecha: 13/10/1983. Cancha: Estadio Nacional José Díaz, Lima (Perú).

- Uruguay 1:1 Perú: Fecha: 20/10/1983. Cancha: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).

- Perú 1:0 Uruguay: Fecha: 12/06/1997. Cancha: Estadio Olímpico Patria, Sucre (Bolivia).

- Uruguay 0:3 Perú: Fecha: 26/06/2007. Cancha: Estadio Metropolitano (Venezuela).

- Uruguay 1:1 Perú: Fecha: 04/07/2011. Cancha: Estadio San Juan del Bicentenario (Argentina).

- Perú 0:2 Uruguay: Fecha: 19/07/2011. Cancha: Estadio Ciudad de La Plata (Argentina).

Alineaciones y Formaciones confirmadas Perú vs Uruguay

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Uruguay: Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

- Perú, por su parte, logró su pase a cuartos como el mejor tercero del grupo A donde empató sin goles ante Venezuela, luego ganó a Bolivia (3-1) y perdió contra Brasil (5-0).

- Uruguay clasificó primero del grupo C tras vencer a Ecuador (4-0), empatar con Japón (2-2) y derrotar a Chile (1-0).

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Perú vs Uruguay!

Previa del Perú vs Uruguay

Será un duelo especial. Perú apelará a su cuarteto mundialista para reflotar y seguir con vida en la Copa América. El momento más esperado será el retonro de André Carrillo al once titular. Con apenas un par de minutos y con las ansias a tope, la 'Culebra' intentará dar su aporte para reparar el daño anímico ocasionado ante Brasil.



La goleada de 5-0 que sufrió Perú dejó una gran desazón para el combinado de Ricardo Gareca, pero ahora tienen que voltear la página para enfrentar a una aguerrida Uruguay, que tiene en Luis Suárez y Edinson Cavani a sus máximos referentes ofensivos.





Óscar Washington Tabárez es conciente de la situación de su rival y, pese a considerar accidental la derrota de Perú ante Brasil, Tabárez admitió no saber qué influencia podrá tener eso en el partido, más allá de un "amor propio" que se despierta en los equipos tras este tipo de situaciones negativas.

"Yo voy más allá de lo que me pueda encontrar de Perú, nosotros pensamos que el equipo que tenemos enfrente va a dar el máximo de lo que tiene. Nos preparamos para enfrentar el mejor Perú, y de esa manera no nos descuidamos. Si después es menos, mejor para nosotros teóricamente", aseguró.



"Y como hay una base de jugadores que estuvieron ahí creo que, como siempre respetamos mucho al rival, pero en este caso merece respeto porque tiene muchas cualidades", dijo Tabárez, que añadió que "históricamente" Perú tiene "jugadores muy dotados desde el punto de vista técnico".



Es importante señalar que en la siguiente etapa, el rival del ganador será Chile. Así, en caso de ser Perú el último semifinalista, se podría dar una nueva y especial edición del 'Clásico del Pacífico'. En caso de ser Uruguay, ambas selecciones se reencontrarán tras su enfrentamiento en la fase de grupos, en el cual ganaron los 'charrúas' 1-0.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ vs URUGUAY

XI Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde o Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.



Perú vs Uruguay pronósticos y apuestas partidos Cuartos de Final Copa América 2019



Las casas de apuestas favorecen a Uruguay. El triunfo charrúa es más palpable para los apostadores frente a la victoria peruana, la cual paga, como mínimo, 5 soles en algunas casas de apuestas para este duelo de Copa América 2019.

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 5.70

Empate: 3.75

Uruguay: 1.69

Casa de apuestas: Betfair

Perú: 5.00

Empate: 3.50

Uruguay: 1.64

Casa de apuestas: Bet 365

Perú: 5.00

Empate: 3.75

Uruguay: 1.66

Casa de apuestas: Rivalo

Perú: 5.50

Empate: 3.60

Uruguay: 1.67

Casa de apuestas: Betway

Perú: 5.65

Empate: 3.60

Uruguay: 1.66

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 6.00

Empate: 3.60

Uruguay: 1.70

Casa de apuestas: Sportimba

Perú: 5.68

Empate: 3.61

Uruguay: 1.68



¿Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019?

En los partidos de hoy de la Copa América el único encuentro que se tiene programado es el Perú vs Uruguay, en un choque electrizante por los cuartos de final de la Copa América. La 'Bicolor' buscará hacerse de un triunfo en esta etapa, pese a que las cirscunstancias no son tan favorables para ellos tras la goleada ante Brasil.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por la Copa América?

A continuación, podrás revisar todos los horarios que tendrá el Perú vs Uruguay en todo el mundo.

Perú: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.



Perú vs Uruguay EN VIVO Canales de Transmisión VERATV y America TV



El duelo entre Perú vs Uruguay será llevado a toda Latinoamérica y el mundo gracias a diferentes canales. En su mayoría, DirecTV Sports transmitirá el encuentro decisivo.

Los uruguayos que quieran ver el choque lo podrán hacer por medio de vera+, mientras que los peruanos lo podrán seguir en vivo a través de América TV. En tanto, para toda la región, el Perú vs Uruguay también será llevado por medio de DirecTV Sports.



Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

Venezuela: Venevision, TVes, DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes y América TV GO.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV y Globo TV.

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, TVN y CDF HD.

China: PPTV Sport China.

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes y Caracol Play.

Costa Rica: Repretel En Vivo, TDN y Sky HD.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2 y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Sky HD, TCS GO, TDN

Francia: beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD, TeleOnce Guatemala, TDN y Chapin TV.

Haití: Tele Haiti, SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD y TDN.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, TDN, Azteca Deportes En Vivo, Sky HD, UnivisionTDN, Azteca 7 y Nu9ve.

Holanda: Fox Sports 4, Fox Sports Go y Fox Sports 5.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: TDN, Sky HD

Panamá: TDN, TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, RPC

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2 y SportsMax App.

España: DAZN Spain.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, Globo TV Internacional y Telemundo.

Uruguay: NS Eventos HD, NS Eventos 1, TCC, vera+, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Cómo ver Vera TV EN VIVO América TV partidos Copa América

Para ver VERA TV EN VIVO los usuarios cuentan con un abanico de opciones. Primero, puede descargarse la aplicación a través de Google Play.

En tanto, los uruguayos que tengan VERA TV en su parrilla televisiva podrán verlo desde la señal del canal 10 de Uruguay.