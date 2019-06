Perú 0-0 Uruguay EN VIVO vía América TV y Directv Sports en cuartos de final de la Copa América 2019

EN VIVO Perú vs Uruguay vía Directv Sports, Caracol TV y América TV ONLINE | HOY desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el último partido de los cuartos de final de la Copa América 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Arena Fonte Nova y tendrá el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Perú vs Uruguay [MINUTO A MINUTO]

73' ¡GOL ANULADO! Luis Suárez anota, pero el VAR anula el gol.

70' Falta de Luis Suárez sobre Luis Advíncula. Tiro libre en salida para Perú.

65' La Selección Peruana trata de contener las embestidas de su rival.

58' ¡GOL ANULADO! Edinson Cavani anota, pero estaba en posición adelantada.

54' ¡UFFF! Tapia filtra para Paolo Guerrero, que no puede controlar. Flores si llega y centra peligroso, pero tampoco hay conexión.

53' Paolo Guerrero (Perú) centra desde la izquierda. No tiene receptor.

48' TARJETA AMARILLA: Carlos Zambrano (Perú) ha sido amonestado.

46' ¡UFFF! Federico Valverde (Uruguay) prueba un remate al arco, pero para suerte de la Selección Peruana no termina en gol por la intervención de Pedro Gallese.

DESCANSO: Perú 0-0 Uruguay

45' El árbitro añade 2 minutos al primer tiempo.

43' Edison Flores (Perú) supera a un par de rivales fuera del área, encuentra el espacio y saca un remate potente, pero sin dirección.

41' Peligro en el área de Perú. La lluvia genera problemas en el control del balón.

36' Paolo Guerrero (Perú) recibe un genial pase entre líneas, pero cuando se disponía a definir le ganan la posición.

28' ¡GOL ANULADO! De Arrascaeta anota, pero el árbitro sanciona posición adelantada.

27' ¡UFFF! Centro que Nández (Uruguay) conecta de cabeza por el primer palo. La manda totalmente desviado cuando tenía buena posición.

24' ¡UFFF! Luis Suárez (Uruguay) remata y Pedro Gallese contiene. En el rebote, Edinson Cavani la manda por encima del arco.

20' Paolo Guerrero (Perú) intenta por la izquierda. Se mete al área, pero no logra enviar centro. Se acerca la blanquirroja.

16' ¡UFFF! Nahitan Nández (Uruguay) queda libre por la derecha y remata. El balón es bloqueado por Trauco y Gallese controla.

15' ¡UFFF! Error en salida de Christian Cueva. Centro para Luis Suárez, que conecta de cabeza, pero es muy elevado.

13' La Selección de Uruguay no encuentra su juego por ahora. Se deja dominar.

10' Genial jugada colecta de Perú. Christian Cueva filtró un pase a la izquierda, en la proyección de Miguel Trauco. No puede controlar y el balón impacta en su brazo.

06' Sentido José María Giménez (Uruguay) tras un choque con Paolo Guerrero.

01' El partido está en marcha, la Selección Peruana movió el balón.

- Se realiza el sorteo y el partido está por iniciar.

- Se entonan los himnos nacionales, primero el de Uruguay y de inmediato el de Perú.

- Saltan los equipos al terreno de juego para la ceremonia previa.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Uruguay: Fernando Muslera, Giovanni González, Diego Godín, José María Giménez, Martín Cáceres; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nahitan Nandez, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

LA PREVIA

La Selección Peruana que dirige Ricardo Gareca llegó con una alta expectativa por lo hecho en las últimas eliminatorias y la clasificación al Mundial Rusia 2018. A pesar de que el proceso del ‘Tigre’ ha tenido altibajos en los últimos meses, existe la confianza de los hinchas en hacer un importante papel en la presente Copa América, aunque tendrá un duro choque ante la candidata Uruguay.

El abultado resultado en contra obtenido ante Brasil (5-0) en la última de la fase de grupos trajo mucha decepción, pero tras ello el equipo mostró unión ante la adversidad. La ausencia de Jefferson Farfán por lesión genera un dolor de cabeza para armar el equipo inicial de la Selección Peruana, pero todo indicaría que André Carrillo y Edison Flores volverían a ser titulares en el ataque. Andy Polo sacrificado.

La Selección de Uruguay que encabeza el experimentado Óscar Washington Tabárez superó la fase de grupos de forma invicta, consiguiendo los siguientes resultados: vencieron 4-0 a Ecuador, empataron 2-2 con Japón y derrotaron 1-0 a Chile. Los 7 puntos obtenidos permitieron a los ‘charrúas’ avancen como líderes, evitando a Colombia, pero ahora teniendo al frente a Perú.

El entrenador cuenta con experiencia y nuevos jugadores. En la defensa, Diego Godín y José María Giménez son una dura muralla de superar, mientras que en la delantera Luis Suárez y Edinson Cavani son sinónimo de gol. Los principales cambios se han dado en la volante, con la aparición de Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira y Federico Valverde, que otorgan calidad y fútbol.

En balance de los encuentros directos está a favor de la ‘Celeste’, aunque la Selección Peruana logró dar golpes en ciertos momentos. De los últimos 10 partidos Perú vs Uruguay, la bicolor perdió en 5 ocasiones, empató otras 2 y logró ganar en 3. Dentro de los contados triunfos, el último se dio en Lima, con una recordada remontada con goles de Paolo Guerrero y Edison Flores.

Por @CopaAmerica, @Uruguay y @SeleccionPeru se enfrentaron 20 veces.



Ganados por Uruguay: 12

Empatados: 2

Ganados por Perú: 6

Goles convertidos: 42

Goles recibidos: 25



Ver total de partidos entre Uruguay y Perú por Copa América: https://t.co/FsdVXYGFzs pic.twitter.com/ispGgMYL68 — Selección Uruguaya (@Uruguay) 29 de junio de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ vs URUGUAY EN VIVO COPA AMÉRICA 2019

XI Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

XI Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitán Nández, Federico Valverde o Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay en Cuartos de Final Copa América 2019?

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Partidos Hoy Copa América 2019 Perú vs Uruguay hora peruana ONLINE 29 de junio del 2019

El Perú vs Uruguay será el último partido de los cuartos de final de la Copa América 2019. El ganador de la llave tendrá que medirse con su similar de Chile en semifinales, seleccionado que viene de ganar las últimas dos ediciones del torneo.

Brasil 0-0 Paraguay (4-3 en penales)

Argentina 2-0 Venezuela

Colombia 0-0 Chile (4-5 en penales)

Perú vs Uruguay

