James Rodríguez: "Argentina estaba muerta y pasó a semis, nosotros hicimos cosas buenas y quedamos afuera” [VÍDEO]

El rostro de frustración de James Rodríguez refleja su dolor por la eliminación de la Copa América Brasil 2019, un torneo donde Colombia era el favorito para ganarla pero perdió ante Chile en cuartos de final.

Para el volante, Colombia merecía llegar a la final,por la campaña que realizó en la Copa América, e incluso comparó el juego de Argentina en el torneo continental.

"El fútbol no es algo justo. Por ahí piensas y miras cómo es el fútbol: Argentina estaba prácticamente muerta y ahora está en semifinales y Colombia que estaba haciendo cosas buenas se queda por fuera", indicó James Rodríguez.

Colombia es un equipo que demostró tener un buen juego. Cuenta con jugadores que marcan la diferencia, pero en las últimas campañas de la Copa América no puede acceder a las instancias finales del torneo.

"No sabes qué pasa al final, porque piensas todo, piensas que siempre estamos cerca y no sé qué pasa. Habrá que ver, no le encuentro lógica", indicó el volante.

"SIEMPRE HEMOS ESTADO CERCA Y AL FINAL SALIMOS" #FOXEnBrasil | James Rodríguez habló al final del partido y aseguró sentirse triste tras la eliminación en cuartos de final. pic.twitter.com/VXD7SDk24v — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) June 29, 2019

Mediante sus redes sociales, James Rodríguez indicó que se siente triste por la derrota, pero esto es parte del proceso. El jugador aseguró que buscará su revancha.

"Frustración es lo que se siente ahora. Así es la vida, el fútbol aún más. Levantar la cabeza y seguir adelante. A muerte con mis compañeros, hemos luchado hasta el final", señaló.