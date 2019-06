Perú vs Uruguay: conoce a los jugadores que patearán penales en caso se empate

En los próximos minutos, Perú vs Uruguay se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía la señal de América TV GO y DirecTV Sports. Sin embargo, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

Pero, que pasa sí el partido queda igualado en los 90 minutos. Según las bases, para definir al clasificado a las semifinales, se concretará desde la vía de penales. ¿Quiénes serán los encargados de Perú de ejecutar la pena máxima?

Por el lado de Perú, el técnico Ricardo Gareca designó a los siguientes futbolistas para patear los penales en caso se empate: Christian Cueva, Luis Advíncula, Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero.

El ganador del Uruguay vs Perú será el último clasificado a las semifinales de la Copa América 2019. Brasil, Argentina y Chile inscribieron su nombre a esta fase tras eliminar a Paraguay, Venezuela y Colombia respectivamente.

Por ahora las llaves son: Brasil vs Argentina en semifinales a jugarse este martes en el Mineirao desde las 7:30 pm / hora peruana. Mientras tanto, el otro cruce será Chile vs Perú o Uruguay a disputarse el miércoles a las 7:30 p.m. en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

La final está pactada para disputarse el domingo 7 de julio en el mítico Maracaná desde las 3:00 p.m. / hora peruana.