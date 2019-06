Copa América: análisis de una tarde llena de alegría para todo el Perú

No importa que traten de desestabilizarnos, que nos critiquen, que nos miren por encima del hombro, que parezcamos inferiores a los demás rivales o que el VAR nos haya salvado. Lo único que importa en estos momentos es la licencia que tenemos para celebrar o destapar o para sentirnos más peruanos que nunca... ¡Estamos en semifinales!

Sin renunciar a atacar, callamos bocas aguantando la intensa presión y arremetida de una Uruguay que era clara favorita para avanzar y posiblemente llegar hasta la final. Aparecieron notables desempeños en todas las líneas, por lo que el triunfo termina siendo absolutamente justo. Hicimos nuestra chamba y nos fuimos a los penales.

Aunque algunos crean que esta no sea la mejor forma para definir una clasificación, los disparos desde los once pasos requiere un temple de aquellos, no tener nada de nervios y quizá una pizca de suerte. Nosotros tuvimos todo eso y más gracias a los cinco pateadores.

Sin embargo, nuestro héroe no fue ninguno de los que ejecutaron los sendos remates sino el buen Pedro Gallese, quien fue muy criticado por la goleada ante Brasil. El golero de Alianza Lima se cobró su revancha y le atajó un penal a Luis Suárez.

Si bien el triunfo nos alegra muchísimo, aún no hemos ganado nada, tenemos que ir paso a paso y seguros, como ayer. El siguiente escollo es Chile, el rival de toda la vida, y estamos obligados a ganar para cobrarnos la revancha del 2015. ¡Sí se puede!

