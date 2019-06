Periodista chileno sobre Perú: "Es el equipo de peor funcionamiento que ha llegado a semifinal" [VIDEO]

El Perú vs Chile empieza a calentar sus motores. El próximo miércoles 5 de julio será una fecha importante tanto para nuestra selección como para la 'Sureña': se volverá vivir un nuevo 'clásico del pacífico' en una semifinal de Copa América, tal y como sucedió en el 2015.

Los dirigidos por Ricardo Gareca supieron llevar el partido ante Uruguay a su ritmo. Y es que los 'orientales' salieron en busca de la victoria en los cuartos de final de la Copa América 2019, no obstante, la 'Bicolor' aguantó el empate que lo conllevó a definir la serie en tanda de penales.

Eso sí, cabe señalar, que el partido de Perú en ataque - ante Uruguay - fue uno de los más bajos del campeonato, al igual que ante Brasil. La 'Blanquirroja' tuvo una labor defensiva muy importante, pero también otorgó licencias que decantaron en los goles anulados (por posición adelantada).

En esta línea se manifestó Manuel de Tezanos, periodista chileno, quien se refirió al duelo entre Perú vs Uruguay: resaltó el desempeño de Pedro Gallese en la tanda de penales.

"Que tremendo, ah. Que terrible cuando uno ve a un jugador, sea cual sea, ser el responsable de la derrota por fallar un penal. Es lo triste y duro que tiene la definición de penales. Quedar marcado para siempre es complicado. Creo que hay una mezcla de una ejecución, por supuesto, discreta y un mérito de Gallese. Yo le doy mérito al arquero porque es muy difícil tapar un penal, por más que haya sido mal pateado", indicó.

"Vimos un partido muy discreto, muy pobre desde el punto de vista futbolístico. Un partido malo. Influye, al parecer, la humedad. Está muy difícil jugar allí, en Salvador Bahía. Uruguay debió ganar en los noventa minutos. Fue más equipo, no solamente por los goles, que, para mí, fueron mal anulados (el de Cavani y Luis Suárez)", agregó.

"Paolo Guerrero se las arregló solo para crear alguna ocasión de peligro. Muy bajo el partido de Perú en ataque. Muy mal defensivamente también. Es de esos partidos difíciles de analizar, ásperos. No me llamó la atención este partido. No me sorprendió como se terminó dando porque lo anticipé en el vivo de ayer: a Uruguay le cuesta históricamente ser el favorito", detalló.

Finalmente, mencionó que Perú es el equipo de peor funcionamiento que ha llegado a semifinales y la clave para que Chile alcance la victoria es que Paolo Guerrero sea tomado con firmeza.

"La mayor debilidad de Perú, en general, es el rendimiento colectivo. Paolo Guerrero tiene que ser agarrado con firmeza. Creo que Maripán es el jugador ideal para tomarlo. Hay que estar atentos a sobrar (es decir, un jugador libre en defensa), porque Paolo Guerrero va a aguantar y va a ir a uno de los costado. Allí Chile debe de tener a alguien cercano para que vaya a discutirle la pelota", declaró a través de su canal de YouTube.

"Individualmente, Perú llega muy bajo, muy bajo Cueva. Por la izquierda tiene serios problemas con Miguel Trauco y, por ahí, Isla y Fuenzalida pueden hacerle mucho daño. André Carrillo no se parece en nada al jugador del Mundial. Perú es el equipo de peor funcionamiento que ha llegado a semifinales", concluyó.