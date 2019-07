Perú vs Chile: los números históricos del Clásico del Pacífico [ESPECIAL]

La rivalidad del Perú vs Chile no se compara con ningún otro clásico a nivel de selecciones. No solo están en juego los tres puntos, sino dosis de historia compartida. Fueron 80 partidos, con 44 triunfos para "La Roja", 22 para la "Blanquirroja" y 14 empates.

El “Clásico del Pacífico” comenzó hace 84 años. En 1935, curiosamente con una victoria nacional (1-0) y, pese a que los “mapochos” supieron recuperarse con el pasar del tiempo, dentro de dos días los “Tigres” del entrenador Ricardo Gareca tienen la posibilidad de acortar esa brecha estadística y meterse en la final de la Copa América de Brasil 2019, en la búsqueda de su tercera estrella.

El triunfo por penales sobre la siempre candidata Uruguay le devolvió a los seleccionados la confianza que habían perdido por un momento tras la hecatombe llamada Brasil, pero sobre todo devolvió la ilusión. Ilusión que sirve para afrontar lo que se venga.

Y lo que se viene es Chile, un complicado rival que quizá atraviese un mejor momento que nosotros. Pero los clásicos -como se dice en el deporte rey- son partidos que se ganan con personalidad, entrega y mucho corazón; cualidades que le sobran a Perú. ¡Sí se puede!

Perú vs Chile | Números en Copa América

¡Casi parejos! En la historia de la Copa América, Perú y Chile se han enfrentado en 20 oportunidades. “La Roja” celebró en ocho, la Bicolor lo hizo en seis y se registraron seis empates. ¡Ajá!

Perú vs Chile | Mejores partidos

24 junio 1993 - Perú 1-0 Chile

TRIUNFO. La selección se impuso a Chile -por última vez en Copa América- en el certamen organizado por Ecuador hace 26 años. ¡A repetirlo!

19 ABRIL 1995 - Perú 6-0 Chile

MAYOR GOLEADA. Perú consiguió la victoria con mayor diferencia de goles en un amistoso disputado en el Estadio Nacional. ¡Bravazo!

24 febrero 1985 - Chile 1-2 Perú

LO MÁXIMO. El último triunfo de la Bicolor en Santiago fue gracias a los goles de Juan José Velásquez y Franco Navarro. Inolvidable.

20 agosto 1975 - Perú 3-1 Chile

GLORIA. En el camino hacia el segundo título de Copa América, Perú aplastó a Chile en la fase de grupos con tantos de Oswaldo Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas.

12 octubre 2018 - Perú 3-0 Chile

SUPERIORES. El último antecedente entre ambas selecciones data de hace nueve meses. Los “Tigres” de Gareca se dieron un baile en un amistoso disputado en Miami.

Perú vs Chile | Los históricos

GOLEADOR. Flavio Maestri es el jugador nacional que más goles le ha anotado a Chile: seis en nueve enfrentamientos.

PARTIDOS. El “Chorri” Palacios ha sido el seleccionado que más veces jugó contra “La Roja”. Quince veces en total.

Perú vs Chile | Números globales

80 partidos / 44 triunfos chilenos / 22 triunfos peruanos / 14 empates