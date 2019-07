Periodista chileno sobre el duelo ante Perú: "Analicen el partido del 3-0" [VIDEO]

El Perú vs Chile continúa destapando pasiones a dos días de su desarrollo. Existe una gran expectativa para el denominado 'Clásico del Pacífico', llave de donde saldrá el rival que disputará el título ante Brasil o Argentina, selecciones que se medirán en la otra llave por la Copa América 2019.

Es muy recordado el duelo que sostuvieron en la edición 2015 del certamen más antiguo a nivel de selecciones en el mundo, sin embargo, el panel del programa televisivo 'Debate Final' que se transmite a través de Fox Sports Chile también evocó la dura derrota que sufrieron a manos de la 'Bicolor' el año pasado por 3-0.

"Cuando vi jugar al equipo de Reinaldo Rueda en la fase preparatoria, con los experimentos y falta de liderazgo donde todos estábamos absolutamente de acuerdo (entorno a las críticas hacia el entrenador colombiano), evidentemente que la nota aprobatoria para el técnico no era alta", refirió Marco Sotomayor, miembro del referido espacio.

"El criterio de Rueda siempre fue bastante equívoco. Probó a Matías Fernández en el amistoso 0-3 ante Perú en Estados Unidos y lo ve mal. No lo llamó nunca más. Llama a Junior (Fernandes) lo ve mal, y lo llama por segunda vez, por tercera vez. Entonces, no es un criterio confiable", agregó.

Finalmente, Sotomayor evocó el amistoso que sostuvieron ante la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca y que terminaron perdiendo por 3-0 en Estados Unidos.

"Analiza el partido después del 3-0 ante Perú. ¿Quedaste satisfecho? 'No, vamos para adelante. Este equipo va a dar la talla en la Copa América' (sarcasmo). Ese análisis no es serio. No sabíamos que equipo iba a poner", concluyó.