¡ACTUALIZACIÓN! Alexander Callens pasó la revisión médica y quedó apto para el duelo ante Chile [VIDEO]

Perú vs Chile será el cierre de la atracción de la semifinal de la Copa América 2019. Los dirigidos por Ricardo Gareca lograron lo impensado: eliminar a Uruguay en cuartos de final, y aunque fue por tanda de penales, demostró una colectividad defensiva muy férrea.

Por su parte, la selección chilena liderada por Reinaldo Rueda hizo lo propio ante su similar de Colombia. A pesar de haber dominado gran parte del partido, la 'Roja' no pudo vencer a los 'cafeteros' en los noventa minutos reglamentarios y se tuvo que también definir desde los doce pasos.

Las tensiones de ambos duelos, así como la rigidez en los entrenamientos posteriores a los referidos choques, dejaron caídos en las escuadras que se medirán este próximo miércoles 3 de julio a las 7:30 p. m.

Según reporta El Día, en Chile temen que tres jugadores, que terminaron sentidos tras el partido ante Colombia, no lleguen para el duelo ante Perú. Los referidos son Eduardo Vargas, Gabriel Arias y Mauricio Isla, quienes presentan sobrecargas musculares y desarrollaron trabajos de gimnasio para su recuperación.

Reinaldo Rueda no quiere correr ningún riesgo y es por ello que decidió apartarlo de las practicas matutinas con miras al desafío que sostendrá ante la 'Bicolor' en Porto Alegre.

Por su parte, según pudo conocer Líbero, Alexander Callens fue evaluado por el departamento médico de la selección peruana a fin determinar el grado de lesión que presenta: sufrió un golpe en el tobillo y saló junto al Dr. Julio Segura del hotel para que se le ejecute los exámenes respectivos.

El parte se conocerá dentro de muy poco para determinar si el zaguero del New York City de la Major League Soccer estará ausente o no para el choque ante Chile. A pesar de no haber disputado ningún minuto en la Copa América, su ausencia podría alterar algunos planes de Ricardo Gareca: fue convocado como suplente de Miguel Trauco. Es una alternativa más.

ACTUALIZACIÓN

Alexander Callens fue sometido a exámenes médicos por parte de Julio Segura, médico de la selección peruana (se había doblado el tobillo). Líbero pudo conocer que los resultados que arrojaron los respectivos procedimientos fueron alentadores: el defensa del New York City de la MLS estará apto. Ricardo Gareca el más feliz.

Perú vs Chile: Alexander Callens retornando al hotel de concentración de la selección