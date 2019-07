Periodista argentino de FOX Sports prefiere perder con Brasil para no caer en otra final ante Chile [VIDEO]

En Argentina tienen muy fresco el recuerdo de las dos finales de Copa América que perdieron ante la Selección chilena, al menos eso manifestó el periodista de FOX Sports, Daniel Avellaneda en el programa Debate Final que conduce Martín Liberman.

Incluso, el panelista 'gaucho' del mencionado espacio dijo que preferiría perder el martes en semifinales con la Selección de Brasil para así no jugar con la 'Roja' y quedar otra vez subcampeón.

"No sé si no nos conviene quedar fuera ahora. Porque si llega a estar Chile en la final y perdemos, yo no quiero perder con ellos", dijo Avellaneda quien insistió en el temor que le genera perder por tercera vez consecutiva una final con los 'mapochos'.

"Yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos. Ya estoy podrido de que me gasten los chilenos. Estoy harto de que me gasten los chilenos. No quiero saber más nada con los chilenos", agregó.

Asimismo, Avellaneda también criticó el rendimiento de la Selección peruana, asegurando que la blanquirroja no tiene argumentos para vencer a Chile este miércoles en Porto Alegre.

"Chile está muy bien. Perú perdía 3-0 (con Uruguay) si no es por el VAR. Es un equipo limitado que llegó por la ventana. La Selección argentina no es gran cosa tampoco, pero Uruguay fue muy superior a Perú. Antes de arriesgarme a perder con los chilenos, que yo creo que van a eliminar a Perú, la verdad es preferible no pasar", soltó.

"NO QUIERO PERDER OTRA FINAL CON CHILE"#DebateFinalFOX | @davellaneda77 habló sobre un posible cruce de Argentina con la Roja, por eso agregó: "No sé si es mejor quedar afuera ante Brasil". pic.twitter.com/5TnnN11Z1Z — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de julio de 2019

EL DATO

Chile le ganó a Argentina las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario, ambas por penales y tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.