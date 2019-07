Copa América 2019: El emotivo discurso de Richarlison tras volver a concentrar con Brasil [VIDEO]

Este martes, la Selección de Brasil recibió una buena noticia antes del partido de semifinal por la Copa América 2019, ante la siempre complicada Argentina. El equipo se vio algo disminuido tras conocerse que Richarlison, jugador titular en el frente de ataque, sufría de unas paperas que no le permitían disputar los encuentros. Incluso, podía contagiar a sus compañeros.

La enfermedad que adquirió Richarlison hizo que el comando técnico que encabeza Tite decida ponerlo en cuarentena hasta que culmine su recuperación. De esta forma, el atacante del Everton de Inglaterra se perdió inesperadamente el partido ante Perú, por la fase de grupos, y ante Paraguay, en los cuartos de final. Sin embargo, su vuelta a los campos está muy cerca.

Este lunes, Richarlison regresó a la concentración de la Selección de Brasil y quedó apto para jugar la semifinal ante Argentina. La felicidad del jugador de 22 años era notoria y lo hizo sentir con un emotivo discurso que compartió antes de la cena habitual junto a sus compañeros. “Lo primero, agradecer a Dios por estar aquí de nuevo y a ustedes por sus ánimos”, explicó.

“He estado tres días encerrado en la habitación y ha sido duro. Me estaba volviendo loco y no veía la hora de salir del cuarto. Estaba allí triste y aburrido. De pronto recibí la invitación para participar en esta reunión. Fue muy importante porque me estaba sintiendo solo”, añadió Richarlison, con una enorme sonrisa en el rostro.

“Fue muy duro quedarse fuera horas antes del partido. Quería estar con vosotros para celebrar, pero conseguí celebrar dentro del cuarto, como si estuviese en el partido y eso es lo que vale”, añadió el delantero de la Selección de Brasil. Sin poder anotar hasta ahora en los 2 partidos que le tocó disputar, ahora buscará celebrar ante Argentina y buscar la final.

“Estoy muy feliz de volver y estar aquí con todos ustedes. Espero que podamos ganar el partido de mañana y pasar a la final”, fueron las últimas palabras de Richarlison. De esta forma, Brasil ya queda concentrada para para saltar al Estadio Mineirao y buscar el boleto a la final, la que no disputan desde el 2007, la última vez que levantaron el trofeo de la Copa América.