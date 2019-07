Rodrigo Pérez sobre el duelo ante Perú: "Decir que Chile es favorito es pecar de soberbio" [ENTREVISTA]

Por: Omar Arias // @oariass17

Perú vs Chile continúa generando una gran expectativa entorno a su desarrollo por la semifinal de la Copa América Brasil 2019. El decisivo choque está fijado para el próximo miércoles 1 de julio a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Arena do Gremio, recinto ubicado en Porto Alegre.

En base al referido panorama, Líbero se comunicó con Rodrigo Pérez, reconocido jugador de la 'Roja', quien tuvo la gentileza de responder nuestro llamado en la previa del 'Clásico del Pacífico'. El 'Ratón' pasó por nuestro balompié vistiendo la casaquilla de Alianza Lima en el año 2006, temporada en la tocó la gloria con la 'blanquiazul'.

¿Qué expectativas para el Perú vs Chile?

Las mejores. Sin bien es cierto, el proceso de Reinaldo Rueda no empezó de la mejor manera, en esta Copa América los chicos han ido mejorando partido a partido. Mostraron otra idea a la expuesta en los amistosos. En la antesala del torneo, no había mucha confianza, pero esta se ha recuperado.

Entonces ¿El problema de la selección chilena fue de confianza que funcionamiento?

El fútbol es de momentos. Los procesos no son de un día para otro. Rueda empezó a probar jugadores en los amistosos y ahora en la Copa América estamos viendo a la base que estuvo en los procesos anteriores. Le ha costado encontrar el equipo (refiriéndose a Rueda). El cambio no fue de lo más tranquilos. Noto con muchas ganas a esta selección.

¿Qué tan brusco están sintiendo el recambio generacional en la 'Roja'?

Los cambios son naturales. Es decir, se darán de todas formas, pero obligarlas podría ser contraproducente. Si tienes a un jugador de 20 años, pero tienes a uno de 35 en buen momento, entonces que siga, porque el más joven va a aprender de él y le llegará su turno. Te cito el caso de Paulo Díaz que en cualquier momento le tomará la posta a Gary Medel o Mauricio Isla.

Esa experiencia que señala lo aportan los Vidal, Sánchez y Vargas.

Por supuesto. Además con las gratas apariciones de (Guillermo) Maripán y (Erick) Pulgar. Gabriel Arias es una consolidación ante la ausencia de Bravo. También está Charles Aránguiz que le brinda equilibrio a la volante. El proceso de recambio que buscaba Rueda al inicio no era el que esperábamos (entorno a los resultados), pero se van viendo resultados de a poco.

¿Considera favorito a Chile ante Perú?

Creo que cuando uno se refiere así es pecar de soberbio. Como ex jugador, ex seleccionado y técnico no puedo pensar en la final sin haber jugado la semifinal. Hay que tener respeto al rival y Perú es una gran selección.

¿Aroma de revancha? Medios chilenos han indicado que existe ese ambiente por el denominado 'Pacto de Lima'

Eso de lo del 'Pacto de Lima', de la revancha, de lo que pasó antes, etc; hay que dejarlo para los hinchas. Hay que ser más sensatos en las declaraciones. Esto es fútbol. El partido es muy atractivo más allá de esas aseveraciones. Considero que esos términos es parte del folcklor.

¿Cómo ve a Perú?

Es una selección muy fuerte que juega muy bien al fútbol. Va a ser un duro rival y bonito desafío para Chile.

¿Considera fracaso si Chile cae ante Perú?

No puedo hablar de fracasos antes de un partido. Si bien es cierto el proceso en la Copa América dependerá del resultado, hay que jugarlo y veremos que pasa. Hay que vivir ese día.

¿Qué atributos ha recibido Chile de parte de Reinaldo Rueda? Una filosofía muy distinta a la verticalidad de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Es un equipo muy equilibrado. Muy inteligentes para los pasajes del partido. Es cierto lo que señalas, ya no es un equipo tan vertical, pero tiene una idea de juego muy clara: aparecen los volantes en área contraria, los laterales se suman al ataque... Este plantel tiene dos Copas Américas en el cuerpo y un Mundial (cita la experiencia).

Dentro de ese equilibrio han resaltado la presencia de Erick Pulgar, quien ha hecho 'olvidar' a Marcelo Díza. ¿Qué opinión tiene sobre este futbolista?

(Erick) Pulgar lo veo muy maduro. Tiene muchas condiciones. Para ser jugador chileno, tiene un buen biotipo: posee presencia, buen juego aéreo, pone la pierna fuerte. Buen elemento.

Chile tiene un poderío ofensivo bastante marcado, pero le falta eficacia.

Lo que pasa es que esta Copa América es mucha táctica. Los equipos han salido a anularse. No solo Chile ha tenido ese problema, sino también Uruguay con ustedes y Brasil con Paraguay. Estos partidos es de mucha concentración.

Finalmente, ¿coincide que la presencia del VAR le quita la magia del fútbol?

Sí, se pierde la magia. Hay cosas por mejorar. Si tienes a un árbitro central y dos asistentes, estos dos últimos tienen que imponer su presencia y no esperar a que se transmita la repetición. No tiene lógica.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Rodrigo Antonio Pérez Albornoz

Apodo: El 'Ratón'

Nació el 19 de agosto de 1973 en Rancagua, Chile.

Altura: 1.78 m

Debutó en 1993 en O'Higgins.

Se retiró en 2011 en Deportes Iquique.

Fue miembro de la selección de Chile entre los años 1995 y 2005: participó en la Copa América 2004 y en las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Actualmente es director técnico de Rancagua Sur, equipo de la Tercera División de Chile.

Filosofía: busca que su equipo sea agresivo y proponga en campo rival.

CLUBES

O'Higgins (1993-1996)

Santiago Wanderers (1997-2000)

Cobreloa (2001-2004)

Pachuca (2005)

Cobreloa (2005-2006)

Alianza Lima (2006)

Cobreloa (2007)

Unión Española (2008)

Deportes Concepción (2009)

Deportes Iquique (2009-2011)

PALMARÉS

- Cobreloa: Torneo Apertura 2003, Torneo Clausura 2003, Torneo Clausura 2004

- Alianza Lima: Título Nacional 2006

- Deportes Iquique: Primera B 2010 y Copa Chile 2010.