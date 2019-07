Argentina vs Brasil EN VIVO: Programación, canales y alineaciones por semifinal de la Copa América 2019

Argentina vs Brasil EN VIVO vía América TV y Directv Sports | este martes 2 de julio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en la primera semifinal de la Copa América 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte y también será transmitido por Canal T13, TVN Chile, TV Pública y TyC Sports. Sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección Argentina fue la única que superó los cuartos de final sin la necesidad de llegar a la tanda de penales. El combinado dirigido por Lionel Scaloni, a pesar de todas las dudas que generó en la fase de grupos, superó por 2-0 a Venezuela, sin muchos sobresaltos en el desarrollo del encuentro. Lautaro Martínez (goleador hasta ahora con 2 tantos) y Giovani Lo Celso anotaron.

En la defensa se presentaron la dudas más notorias de la ‘albiceleste’, pero la sorpresiva aparición de Juan Foyth como lateral derecho, dejando a Germán Pezzella y Nicolás Otamendi como centrales, mejoró la solidez. De la misma forma, el ingreso de Marcos Acuña en la mitad de la cancha ha sido importante para dejar a Lautaro y Sergio Agüero generando peligro, en la doble punta.

Lionel Messi viene desempeñándose detrás de los delanteros, pero en lo que va de la Copa América 2019 no ha mostrado su mejor versión futbolística. La misma estrella de la Selección Argentina reconoció que no atraviesa su mejor momento, aunque en etapas decisivas un hombre de su capacidad siempre es necesario. Lionel Scaloni espera verlo brillar ante los brasileños.

En cuanto a la Selección de Brasil, los partidos en los que ha tenido que tomar la iniciativa han sido costosos para sacarlos adelante. Esto se vio en el debut ante Bolivia, en el empate ante Venezuela y en la llave de cuartos de final ante Paraguay, a la que eliminó en la tanda de penales. Generar peligro por las bandas ha sido una constante, aunque no han estado finos en ofensiva.

La mejor presentación, en resultado, para la ‘Canarinha’ en la presente Copa América fue el 5-0 sobre Perú en la fase de grupos. Sin embargo, el abultado marcador se dio por aprovechar el instinto del rival por salir a jugar de igual a igual, fue ahí que Everton, Coutinho y Roberto Firmino se dieron un festín completo. Y ahora la fiesta tendría a un nuevo invitado, con la recuperación de Richarlison.

En los duelos más recientes del Argentina vs Brasil, los resultados han sido parejos, aunque para los duelos oficiales el scratch ha sido superior. Los brasileños ganaron el último juego en eliminatorias (2016), con un contundente 3-0, mientras que para encontrar la última victoria ‘albiceleste’ también fue en la mencionada condición, pero en el 2005. Fue un 3-1, triunfo que buscarán repetir.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ARGENTINA vs BRASIL vía América TV EN VIVO

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero (o Ángel Di María). Entrenador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (o Filipe Luis); Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Éverton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. Entrenador: Tite.

¿A qué hora juega Argentina vs Brasil en semifinal de la Copa América 2019?

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 5:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

España: 2:30 p.m. (miércoles 3 julio)

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

¿Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019 vía Vera TV EN VIVO?

El Argentina vs Brasil será el primer partido de las semifinales de la Copa América 2019. El seleccionado victorioso de dicho partido tendrá que medirse con el vencedor del Perú vs Chile, que se jugará este miércoles 3 de julio (7:30 p.m. hora peruana).

Argentina vs Brasil pronósticos y apuestas partidos semifinales de la Copa América 2019

En el Argentina vs Brasil, el favoritismo es claramente a favor de la canarinha. Estas son las cuotas que colocan ciertas casas de apuestas:

Gana Brasil Empatan Gana Argentina Betsson 1.87 3.50 4.70 Inkabet 1.83 3.40 4.60 Te Apuesto 1.80 3.38 4.58

¿Qué países clasificaron a Semifinales Copa América 2019 EN VIVO?

Tras los cuartos de final de la Copa América 2019, Brasil eliminó a Paraguay, Chile a Colombia, Argentina a Venezuela y Perú a Uruguay. Las llaves de semifinales quedaron de la siguiente forma:

Argentina vs Brasil (Estadio Mineirão) - martes 2 de julio

Perú vs Chile (Arena do Gremio) - miércoles 3 de julio

