Argentina vs Brasil EN VIVO: gran superclásico por las semifinales de Copa América

Argentina vs Brasil EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE en el Estadio Mineirao por la semifinal de la Copa América desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Puedes seguir GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING el partido vía Líbero.pe.

Sudamérica paraliza con la edición número 33 del superclásico por la Copa América con los números del lado del anfitrión, que no pierde un partido oficial contra el tradicional rival desde el 8 junio del 2005 (1-3 Eliminatorias para Alemania 2006 en Buenos Aires).

Además, la “Canarinha” -que recuperó a tiempo al lateral zurdo Filipe Luis- tiene la ventaja de estar jugando en casa, donde nunca mordió el polvo de la derrota contra los “gauchos”: ocho victorias y dos empates.

La “albiceleste”, por su parte, repetirá el mismo once que doblegó a Venezuela (2-0), con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero en la ofensiva.

El conjunto “che”, que es dirigido por Lionel Scaloni, quiere meterse en su tercera final seguida de Copa para -de una vez por todas- volver a tocar la gloria luego de 26 largos años (último título fue en 1993). ¡Que ruede la pelota!

Argentina vs Brasil EN VIVO | Historial de enfrentamientos

Brasil: 38 triunfos

Argentina: 37 triunfos

Empates: 25

Argentina vs Brasil EN VIVO | Horario y canales de transmisión

Perú: 19:30 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 19:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 21:30 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 21:30 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 19:30 horas vía Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 20:30 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 19:30 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 21:30 horas vía vera+, TCC, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 20:30 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 20:30 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 20:30 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports

Argentina vs Brasil EN VIVO | Alineaciones probables

Argentina: Franco Armani, Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Philippe Coutinho, Casemiro, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Everton.