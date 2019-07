Brasil vs Argentina [EN VIVO]: hora, día, canal y alineaciones por la primera semifinal de la Copa América 2019

¡Sale el primer finalista! Este martes EN DIRECTO desde el estadio Mineirao, Belo Horizonte, Argentina vs Brasil se enfrentan EN VIVO ONLINE en busca del pase a la gran final de la Copa América 2019. El encuentro arrancará desde las 7:30 p.m. / hora peruana y todas las incidencias al instante como las polémicas, el VAR, los goles, las lesiones, expulsiones y otras novedades lo podrás seguir al instante vía Libero.pe.

En la previa del partido, Brasil llega luego de eliminar a Paraguay en la tanda de penal, mientras que Argentina se sacó de camino Venezuela tras un claro 2-0 en los 90 minutos. Y, hablando de números, el plantel carioca supera por 360 millones de dólares más del que vale la selección albiceleste. El jugador más caro es Coutinho tazado en 102 millones de dólares, mientras que Messi ostenta esta cifra con 170.1 millones de dólares.

El Brasil vs Argentina supera todas las expectativas en el mundo pues se vive como una final anticipada. Además, en solo pocas horas las entradas para el Clásico de Sudamérica se agotaron en un instante. El más reciente enfrentamiento oficial fue el 3-0 que le propinó la Canarinha por las eliminatorias al último Mundial. En aquel encuentro Coutinho, Neymar y Paulinho anotaron.

Para este encuentro, los hinchas argentinos esperan que Messi brille y los lleve a la final de la Copa América 2019. Sin embargo, el técnico Scaloni salió al frente para defender a su máxima estrella. "Es indudable que al mejor jugador de la historia del fútbol le hace falta ganar algo, por eso los compañeros declaran esas cosas (que quieren ayudarle a ganar la Copa América), pero es evidente que todos queremos ganar algo con esta camiseta, no es que haya unos que quieren ganar más que otros".

Por su parte, en Brasil, el técnico Tité dejó una frase sincera el cual genera ilusión con conseguir el título, sobre todo, porque aún tienen en la retina aquel 7-1 sufrido ante Alemania y consagrándose campeones podrían borrar este terrible capítulo.

“Dije que tengo una expectativa muy grande, que no consigo dormir, no voy a conseguir dormir de nuevo. No disimulo, no hago el papel aquí y llego allí y hablo de otra forma con los jugadores. ¡Claro que tenemos expectativas! Soy humano... Perdimos en el 1-7, ganamos a Alemania en la final de 2002, perdimos en 1950 en el Maracaná... En la historia uno escoge el capítulo que quiere. Ahora tenemos un gran clásico, dos grandes equipos, pero aquí es donde más cariño del aficionado tuvimos, más que en Porto Alegre, que es mi tierra",

Argentina vs Brasil VER EN VIVO por Copa América 2019: alineaciones probables

Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro - Arthur, Philippe Coutinho, Casemiro - Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Everton

DT: Tite.

Argentina: Franco Armani - Juan Foyth, German Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña - Lionel Messi - Sergio Agüero, Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni.

¿Qué países clasificaron a Semifinales Copa América 2019 EN VIVO?

Las semifinales de la Copa América 2019 se disputará este martes y miércoles. Por un lado Brasil vs Argentina definirán al primera clasificado a la final, mientras que por la otra llave, Perú vs Chile se enfrentan por el cupo restante. Perdedores jugarán el sábado por el tercer y cuarto lugar.

