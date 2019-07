Copa América 2019: Medio argentino se burló de las declaraciones de Cafú previo a la semifinal

El Argentina vs Brasil, pactado para este martes 2 de julio a las 7:30 p. m. (hora peruana), empezó a vivirse desde hace varios días, pero la antesala ha vivido un nuevo capítulo que ha llamado seriamente la tensión: un medio argentino ha sido noticia por una publicación contra Cafú.

Sucede que el ex lateral y capitán de la selección de Brasil, quien además fue campeón del Mundo con la 'Canarinha' en Korea-Japón 2002, fue enfático al referir que el anfitrión de la Copa América 2019 eliminará a la 'albiceleste' en semifinales.

"Ganaremos de Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", indicó el ex lateral derecho.

"Jugamos mal cuando podíamos hacerlo. Ahora que si pierdes estás eliminado, estoy seguro de que Brasil va a mostrar todo el fútbol que puede", agregó el ex mítico jugador del AC Milán, quien a su vez también es embajador del Mundial Qatar 2022.

Estas aseveraciones no han caído para nada bien en el medio de comunicación TyC Sports, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, decidió responderle con el irónico mensaje: "¡Grande, Cafú! Felicitaciones por la obtención de la Copa América Brasil 2019", frase que fue acompañada por su fotografía y parte de sus declaraciones.

Argentina vs Brasil serán el primero de los dos duelos de la semifinal en la Copa América 2019. El choque está programado para esta noche (7:30 p. m.) en el estadio Mineirao.