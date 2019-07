Perú vs Chile: Esta es la indumentaria que usarán en semifinales de la Copa América 2019 [FOTO]

Perú vs Chile será la segunda semifinal de la Copa América Brasil 2019, siendo un encuentro que traerá muchas emociones al público en Sudamérica. El partido no solo capta la atención por la etapa del torneo, sino también porque representa una versión más del ‘Clásico del Pacífico’, ahora a disputarse en el Arena do Grêmio de Porto Alegre.

La organización del importante torneo toma en cuenta todos los detalles previo al inicio del partido este miércoles 3 de julio (7:30 p.m. hora peruana) y esta tarde realizó la denominada reunión técnica. En esta se toman en cuenta todos los detalles de la vestimenta que utilizarán los seleccionados, para evitar alguna confusión en el desarrollo del partido.

Tras la reunión liderada por la Conmebol se llegó al acuerdo de que tanto Perú como Chile disputarán el partido de semifinales de la Copa América 2019 con su indumentaria oficial. Es decir, los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán enfundada la clásica camiseta blanquirroja, tal como ha sucedido en todos los encuentros hasta ahora.

En tanto, la Selección Chilena también mantendrá la misma tónica que ha mostrado hasta ahora. Al igual que en todos sus partidos de la fase de grupos y los cuartos de final ante Colombia, el equipo de Reinaldo Rueda mantendrá la camiseta roja y el short azul característico.

A la vez, el portero de la Selección Peruana, seguramente Pedro Gallese, usará uniforme amarillo por completo, mientras que el guardameta de Chile lo hará completamente de verde. Los colores son totalmente distintos, también del árbitro (el colombiano Wilmar Roldán), que estará con camiseta celeste y short negro.

De esta forma, ya las horas van en cuenta regresiva para vivir el 'Clásico del Pacífico' en la Copa América Brasil 2019. Chile quiere volver a quedarse con un nuevo trofeo de la competición, mientras que Perú va por un salto de calidad y así confirmar el buen momento por el que atraviesa desde la llegada de Ricardo Gareca.