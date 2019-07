Perú vs Chile: el peculiar mantenimiento que recibe el Arena Do Gremio, estadio de la semifinal

Todo va quedando listo para el Perú vs Chile de este miércoles 3 de julio por la semifinal de Copa América. La bicolor ya tiene definido el once y el estadio donde se desarrollará el juego, viene teniendo un mantenimiento, especialmente en el campo.

Si, el estadio Arena Do Gremio de Porto Alegre, tuvo un cuidado especial en el césped. Recibió durante varias horas tratamiento de luz artificial para que llegue en optimas condiciones al encuentro entre Perú vs Chile. La luz permite que el césped tenga un mejor color, mejor textura y mayor fortaleza.

En el coloso de Porto Alegre se jugaron Bolivia vs Venezuela, Argentina vs Paraguay, Uruguay vs Ecuador y Ecuador vs Japón por la fase de grupos.

La cuenta de la selección peruana, compartió algunas imágenes del cuidado especial que recibió el Arena Do Gremio, recinto que será testigo del encuentro entre Perú vs Chile este miércoles 3 de julio (19:30 horas).

Perú vs Chile: jugadores en capilla:

Cómo se recuerda, la selección peruana tiene dos jugadores en capilla ante una eventual final de Copa América. Carlos Zambrano y Christian Cueva recibieron una tarjeta amarilla ante Uruguay en los cuartos de final.

Mientras que Chile, tiene también dos al límite. Se trata de Arturo Vida y Charles Aránguiz. Ambos fueron amonestados durante el choque frente a Colombia.

Hay que recordar que Perú tiene una baja por lesión. Jefferson Farfán fue descartado tras el avance de la bicolor a cuartos de final. Tras el duelo ante Brasil (5-0), tuvo un desprendimiento del cartílago de la rodilla. Tendría para seis meses de recuperación.