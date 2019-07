Ricardo Gareca previo al Perú vs Chile: “Estamos en condiciones de ganarle a cualquiera” [VIDEO]

El Perú vs Chile por la semifinal de la Copa América Brasil 2019 ya se vive desde ahora. A más de 24 horas del inicio del partido, la Conmebol desarrolló la tradicional conferencia de prensa previa al encuentro, en la que Ricardo Gareca y Yoshimar Yotún fueron partícipes. El entrenador de la bicolor habló a detalle del partido que se avecina, confiando en lo que dará su equipo.

“El equipo está muy bien, trabajando bien. Todos están a disposición. Ante Uruguay fue un partido duro, al que fue difícil entrarle y lo que se avecina es parecido”, explicó Ricardo Gareca inicialmente. A la vez, el ‘Tigre’ fue consultado por las similitudes que pueda tener este Perú vs Chile en semifinales con lo pasado en la Copa América 2015.

“Chile está bastante parecido, aunque hay jugadores que estuvieron en aquel momento y que ahora no se encuentran. Nosotros también hemos cambiado, varios de los que estuvieron en ese momento están. Ahora tenemos más recorrido, mayor experiencia en lo que tiene que ver con Eliminatoria, Copa América, partidos en la copa del mundo”.

“Tenemos al frente a una selección que se conoce bien, no hay paralelo al presente que hay en la presente competición”, explicó Ricardo Gareca. De la misma forma, mencionó las características de la Selección Peruana que serán cruciales para este encuentro.

“Siempre he manifestado que Perú es muy fuerte en lo anímico, una selección que se ha ido haciendo con las adversidad. Los muchachos son fuertes, pueden superar lo sucedido (goleada ante Brasil). En ese aspecto no estamos preocupados”.

“Lo que me interesa lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, tenemos claro el nivel de selecciones que enfrentamos, pero también el posicionamiento que logramos con el pasar del tiempo. Es un partido difícil, pero para el cual estamos a la altura. Tenemos grandes posibilidades”, mencionó el DT.

“Estamos motivados de estar en tramos finales de la Copa América. Lo vivimos con mucha expectativa, completamente motivados. Trabajamos y cuidamos los detalles para decidir lo mejor con los muchachos que les tocará jugar. Nos agarra muy metidos”, dijo con mucha confianza Ricardo Gareca.

“Uno puede mostrarse muy tranquilo, pasa mucho por la confianza en los muchachos. Estoy intranquilo cuando no tengo conocimiento de algo. Somos conscientes de que todas las selecciones tienen figuras y podemos perder con cualquiera, aunque también estamos en condiciones de ganarle a cualquiera. Los muchachos lo tienen claro”, se refirió sobre sus dirigidos.

“Chile es una selección compuesta por grandes jugadores, en ligas muy importantes. Tiene piezas importantes en ataque, difíciles de marcar y que se conocen mucho tiempo. No obligará a tener una alta concentración”, incluyó.

“Estamos a gente que trabaja en el aspecto mental, para que los jugadores salgan fortalecidos al campo. La FPF nos respaldó en ese tema y todo lo que necesitamos. Lo que debemos tener en cuenta es que los verdaderos protagonistas son los jugadores, cuando entran al campo de juego ellos lo resuelves. Podemos variar las direcciones, pero la realidad cambia cuando están jugando”

“Estamos preparados par esta clase de compromisos. Sobre el Brasil vs Argentina, me gustaría que Argentina pueda estar. Son clásicos, donde no se puede aventurar posible resultado”, sentenció Ricardo Gareca.