América TV EN VIVO Perú vs Chile: día, hora y canal de la semifinal de la Copa América desde Porto Alegre

Perú vs Chile EN VIVO | se enfrentarán por el 'Clásico del Pacífico' en una nueva semifinal de la Copa América. El cuadro de Ricardo Gareca busca su revancha de la pasada edición del 2015 cuando el cuadro sureño lo eliminó en la misma instancia.

¿Cuándo y en dónde juegan Perú vs Chile por la semifinal de la Copa América?

Perú vs Chile se enfrentan este miércoles 3 de julio desde las 19:30 horas en el estadio Arena Do Gremio de Porto Alegre.

¿Qué canales transmitirán en vivo el Perú vs Chile?

Perú vs Chile será transmitido EN VIVO por América TV (señal abierta) y por DirecTV Sports (cable). También puedes ver la programación de canales que tenemos a nivel mundial. Se encuentra más abajo de la nota.

El campo del Arena do Gremio viene recibiendo tratamiento de luz artificial para llegar en buenas condiciones al partido que nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 sostendrá mañana ante @LaRoja 🇨🇱 por las semifinales de la @CopaAmerica. ⚽ pic.twitter.com/Xk12lKEHFI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 2 de julio de 2019

Ricardo Gareca quiere su revancha

La selección peruana llega revitalizado al encuentro ante Chile. La derrota de 5-0 ante Brasil por fase de grupos quedó en el olvido tras eliminar en cuartos a Uruguay, selección favorita para ganar la Copa América.

Del equipo previsible y desordenado que mostró ante Brasil, fue todo lo contrario ante Uruguay. En el tiempo reglamentario quedó empatado sin goles y en la tanda de los penales, la efectividad de la bicolor se impuso en la 'charrúa' donde solo falló Luis Suárez (atajó Gallese).

El cuadro nacional, tiene una revancha por jugar ante los chilenos. En la Copa América del 2015, el cuadro dirigido por Jorge Sampaoli superó al de Ricardo Gareca por 2-1. En aquel partido, la bicolor jugó con 10 hombres tras la expulsión de Carlos Zambrano.

Ricardo Gareca alineará el mismo once que eliminó por penales a Uruguay. Como pilar en la defensa, estará Carlos Zambrano y la ofensiva estará conformada por, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Los jugadores que están en capilla para este partido, son Carlos Zambrano y Christian Cueva. Ante una eventual final, no podrían ser utilizados por Ricardo Gareca al sumar su segunda amarilla.

Chile quiere el tricampeonato

Por su parte, la selección de Chile, sueña con el tricampeoanto. A pesar que la Conmebol, asegura que la Copa Centenario solo fue conmemorativa, la 'roja' solo piensa en el 'tri'.

Chile hizo una buena fase de grupos, perdiendo solo contra Uruguay (1-0). En los cuartos de final, a pesar de dominar y tener anulados tres goles por el VAR (posición adelantada), despachó a los cafeteros en la tanda de los penales.

Chile también toma como revancha el encuentro ante Perú por el supuesto pacto de Lima. Esto debido al empate que logró ante Colombia y dejó sin opciones a la 'roja' para jugar el Mundial de Rusia. Según la prensa sureña, ambas selecciones acortaron la igualdad.

Arturo Vidal y Charles Aránguiz son los dos jugadores que podría perder Chile si llegan a una final. Reinaldo Rueda tendrá en la ofensiva a José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Perú vs Chile EN VIVO ONLINE Alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre.

Hora: 19:30

Perú vs Chile EN VIVO ONLINE canales a nivel mundial

Argentina DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play

Bélgica Play Sports, Play Sports 1

Bolivia Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Brasil Globo, SporTV, SporTV Play, GloboEsporte.com

Chile CDF HD, DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, Canal 13

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Repretel En Vivo, Sky HD

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3 Sport

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas, Canal del Futbol

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

Irlanda Eir Sport 2

Italia DAZN

Japón DAZN

México UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Monaco beIN Sports 1

Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Nigeria StarTimes App, Startimes World Football

Panamá Sky HD, TVMax 9, RPC Canal 4

Paraguay Tigo Sports Paraguay, RPC

Perú América Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América TVGO

Polonia IPLA

Portugal Sport TV1

Puerto Rico SportsMax App, SportsMax, DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN Sports MAX HD3, beIN Sports MAX HD4, beIN SPORTS CONNECT

Rumania Eurosport Romania

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports MAX HD4, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX HD3

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

Uruguay DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay, TCC

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, TVes, Venevision

¿A qué hora juega Argentina vs Brasil en Semifinal Copa América 2019?

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

España: 2:30 a.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.