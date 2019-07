Final Copa América 2019: conoce el día, hora, estadio y canales de la gran final por el título

Final Copa América 2019 | Todo va quedando listo para la definición del título de la Copa América, en la que la Selección de Brasil se ha convertido hoy en el primer protagonista del partido esperado por todos los amantes del fútbol. Conoce todos los detalles, canales y estadio donde se jugará la gran final.

Brasil derrotó a Argentina por 2-0 gracias goles de Gabriel Jesús y Firmino, con ello clasificó a una nueva final de la Copa América 2019. Ahora, el 'Scratch' buscará su noveno título de este certamen.

La gran final de Copa América 2019 será protagonizada por Brasil y el ganador del Perú vs Chile, segunda semifinal que tendrá lugar este miércoles 3 de julio.

A continuación, revisa todos los detalles de la gran final de la Copa América en su edición 46.

¿A qué hora juega Brasil en la gran final Copa América 2019?

La gran final de Copa América 2019 se disputará el domingo 7 de julio en el estadio Maracaná. En hora peruana, está pactado para las 3 p.m., mientras que en Brasil serán las 5 p.m.



A continuación, revisa los horarios de la final en los diferentes países del mundo.



Perú: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿Qué canales transmitirán la final Copa América 2019?

La final Copa América 2019 ya se palpita y el conteo regresivo empezó. Este 7 de julio se vivirá la fiesta por el título del torneo y a continuación podrá ver los canales que transmitirán el partidazo.

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: DIRECTV Play Deportes, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú.

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play y GloboEsporte.com.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, CDF HD y Canal 13.

Colombia: Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play y DIRECTV Play Deportes.

República Dominicana: SportsMax, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol, Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky HD.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD, Chapin TV y TeleOnce Guatemala.

Haiti: SportsMax App, SportsMax y Tele Haiti.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, UnivisionTDN y Sky HD.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: TVMax 9, Sky HD y RPC Canal 4.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y RPC.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay y TCC.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, TVes y Venevision.



¿Qué estadio acogerá la final de la Copa América 2019?

El mítico Estadio Maracaná albergará la gran final de la Copa América 2019. Con capacidad para 74 738​ espectadores, según FIFA, volverá a ser el centro de un gran evento. Anteriormente, fue el centro de los Mundiales de 1950 y 2014, de los cuales fue el escenario de la definición del título.



¿Cuántas veces ganó Brasil la final Copa América?

A lo largo de su historia, la Selección de Brasil ha logrado alzar el título de la Copa América en ocho ocasiones. A continuación, conoce las ocasiones en las que logró levantar el título y frente a qué rivales.

Brasil 1919: Brasil 1-0 Uruguay

Brasil 1922: Brasil 3-0 Paraguay

Brasil 1949: Brasil 7-0 Paraguay

Brasil 1989: Brasil vs Uruguay

Bolivia 1997: Brasil 3-1 Bolivia

Paraguay 1999: Brasil 3-0 Uruguay

Perú 2004: Brasil 2-2 Argentina (ganó 4-2 en penales)

Venezuela 2007: Brasil 3-0 Argentina