Brasil vs Argentina: Jugadón de Gabriel Jesus y Roberto Firmino anotó el 2-0 [VIDEO]

Hasta que se destapó. Gabriel Jesus, el "9" de Brasil que se fue sin anotar del Mundial Rusia 2018 y que debió esperar hasta las semifinales de la Copa América 2019, volvió a aparecer para destruir las esperanzas de Argentina.

En el minuto 70, Gabriel Jesus superó con un control de pecho a Juan Foyth tras un rechazo de un defensa de Brasil, el "9" encaró a Germán Pezzella que no fue con decisión y el delantero se terminó llevando el balón al área.

Nicolás Otamendi fue a su cruce, pero Gabriel Jesus aceleró en el momento exacto para dejar desparramado a su compañero en el Manchester City y así quedar ante Franco Armani.

Juan Foyth, sí, el mismo que había superado en el inicio de la jugada, llegó hasta el área, pero Gabriel Jesus logró engañarlo y cederle el balón a un solitario Roberto Firmino en el otro palo. El "20" solo la tuvo que empujar para hacer saltar de la emoción a todos los brasileños en el Mineirao.

En el partido en el que Brasil no podía fallar, Gabriel Jesus apareció en su total dimensión y, con gol y asistencia, dio cuenta de Argentina para llevar al 'Scratch' a la final de la Copa América 2019.

No es la primera vez que Gabriel Jesus hace de asistidor en un Brasil vs Argentina. En el partido de las Eliminatorias Rusia 2018, curiosamente en el mismo Mineirao, dio la asistencia para el 2-0 de su selección. Esa vez no fue Roberto Firmino, sino Neymar el que agradeció el pase justo del jugador del Manchester City.

EL DATO:

Gabriel Jesus lleva 17 goles con la selección absoluta de Brasil. Roberto Firmino, por su parte, lleva 11 anotaciones desde su debut en el 2014.