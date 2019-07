Brasil vs Argentina: La polémica publicación de la AFA respaldando las quejas de Messi contra el VAR

La herida de la derrota sufrida ante Brasil en la semifinal de la Copa América todavía sigue abierta en Argentina, pero la bronca por los dos penales no cobrados a Sergio Agüero y Nicolás Otamendi es más grande.

En redes sociales, periodistas de todo el mundo y fanáticos de la albiceleste subieron los videos de las jugadas polémicas que no fueron sancionadas por el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano y tampoco por los asistentes del VAR en la cabina.

Y este miércoles, la cuenta oficial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), subió una imagen en Twitter con un mensaje bastante sugerente relacionado al partido que se jugó en el Mineirao de Belo Horizonte.

"Vimos lo mismo que vos", "Gracias a nuestros jugadores por su apoyo incondicional", se puede apreciar en la red social, pero lo que más destaca es que este mensaje está enmarcado con el isotipo del VAR.

Sin duda, se trata de una crítica contra la tecnología de video que fue protagonista en toda la Copa América, pero que en el clásico sudamericano pasó desapercibida.

"La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, manos, penales pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penales claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”, protestó Messi al final del partido.

Sobre su continuidad en la Selección Argentina, el crack de Barcelona aclaró los rumores que hablaban de un adiós definitivo ante los constantes fracasos.

“El que no me quiere, me va a tener que seguir aguantando un poquito más. Yo quiero ganar algo con la Selección y lo voy a seguir intentando. Voy a jugar las cosas importantes”, manifestó.