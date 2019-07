La dura respuesta de Willian sobre las acusaciones de Messi contra el VAR

De 10 a 10. Willian no se mostró de acuerdo con las críticas de Lionel Messi al cuerpo arbitral del Brasil vs Argentina y le dejó en claro que el arbitraje fue permisivo con los futbolistas de la 'Albiceleste'.

"Se cansaron de cobras boludec** toda la Copa y no fueron nunca al VAR. Manos bolud**, fueras bolud**, penales pelotud**. Al mínimo contacto, era falta para ellos. Ojalá la Conmebol haga algo con estos arbitrajes. Dejamos todo y nos inclinó la cancha. Pero no creo que hagan nada, maneja todo Brasil", afirmó Messi con contudencia en zona mixta.

Willian salió al paso de sus críticas y consideró equivocadas sus declaraciones sobre la federación de su país. “¿Qué Messi dijo que Brasil maneja todo en la Conmebol? No estoy de acuerdo con él. Pienso que el arbitraje fue normal. No vi nada raro”, respondió.

En esa misma línea, el "10" de Brasil afirmó que las jugadas que tanto reclaman desde Argentina sí fueron revisadas. “Había VAR. Si no llamaron es porque no fue penal. El árbitro dirigió normal, aunque es cierto que dejó pegar mucho. Sobre todo, a la Argentina, que cometió muchas faltas. A mí me tiraron fuerte y me voy a tener que recuperar para la final”, sostuvo.

Más allá de las polémicas, Willian dejó en claro que Brasil es justa finalista de la Copa América 2019. “No está hecha para que ganemos nosotros. Nosotros merecemos estar en la final, porque jugamos bien y logramos la clasificación”, sentenció.

Las quejas puntuales de Argentina son por dos jugadas: un codazo de Arthur contra Nicolás Otamendi y un rodillazo de Dani Alves contra el 'Kun' Aguero antes del gol del 2-0. La primera sí es una falta clarísima mientras la segunda no cuenta con vídeo desde otros ángulos, pero el lateral brasileño aclaró que el argentino le pisó el pie y posteriormente se desplomó en el área.

EL DATO:

Willian lleva un gol con Brasil en la Copa América 2019. En cuatro partidos, en ninguno fue titular, pero se salió con un golazo ante Perú.