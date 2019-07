El fuerte cruce de palabras entre Peter Arévalo y Eddie Fleischman [VIDEO]

Luego que Brasil eliminara a Argentina de la Copa América 2019, en Fox Sports Radio Perú analizaban lo que fue el encuentro y el desempeño de Lionel Messi. Y, en pleno programa, Peter Arévalo y Eddie Fleischman tuvieron una tensa discusión.

En medio del análisis, Peter Arévalo preguntó ¿Cómo calificas la Copa América de Messi? A ello Fleischman respondió: ”Messi apareció recién Hoy. Era el único que le podía dar una respuesta (al equipo). Discreta (su actuación). Es el más claro en un plantel que me parece mediocre. En todos los partidos era el mejor de Argentina”. Ante ello, el popular Mister Peet, lanzó una *P*ta mad**” dejando sorprendidos a sus compañeros.

Luego Peter Arévalo cuestionó a su compañero. “Como que en todos los partidos Paolo Guerrero es el diferente de Perú (por ejemplo). Sino que a mi me parece que se ve muy generoso con unos y no con otros”, apuntó muy ofuscado.

Pero eso no se iba aquedar ahí, sino que la discusión continuó. “Peter a ti últimamente te parecen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no pretendo convencerte. Estás con un poco de sueño, por qué te pones de tan mal humor y sensible, ah? Lanzas una opinión que viene acompañada de ajos y cebollas. Por qué estás perdiendo la compostura Peter", dijo enérgicamente Fleischman.

"¿Ajos y cebolla contigo? Lo he utilizado ahorita? Eddie, por qué te victimizas?", replicó Peter Arévalo y ante la respuesta de Eddie Fleischman: "Cuando se pierde el respeto, se pierde todo".

Finalmente, Alan Diez se metió a la discusión para intentar poner maños fríos a la situación que se vivía en el programa de Fox Sports Radio Perú. Mira el video completo en YouTube.