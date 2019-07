​​​​​​​Perú vs Chile EN VIVO: Clásico del Pacífico vía América TV en semifinal de la Copa América 2019

Perú vs Chile EN VIVO vía América TV y t13 TVN | se enfrentarán HOY miércoles a las 7:30 p.m. (hora peruana) en semifinal de la Copa América 2019. El encuentro se jugará en el Arena do Grêmio de Porto Alegre y también será transmitido por Directv Sports, Caracol TV y Univision TDN. Además, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien será acompañado por sus asistentes Alexander Guzmán y Wilmar Navarro. Además, el cuarto asistente será el paraguayo Mario Díaz de Vivar. La Selección Peruana llega altamente motivada y en creciendo futbolísticamente a lo largo de la Copa América 2019, aunque, como dijo Ricardo Gareca, hay cosas por mejorar.

No importa dónde nos toque estar: en el trabajo, en la universidad o en el colegio, pongámonos la camiseta. ¡Demostremos que unidos somos más fuertes! 🙌🇵🇪



Siempre #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/mLnMtGS0ER — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 2 de julio de 2019

En los cuartos de final, la ‘blanquirroja’ se bajó a la favorita Selección de Uruguay tras igualar sin goles en los 90 minutos y definir a la perfección los 5 penales. La defensa de Perú volvió a mostrarse sólida, con Carlos Zambrano y Luis Abram compenetrados cada vez más, aunque la mitad de la cancha todavía no brilla en su máximo esplendor, con Renato Tapia y Yoshimar Yotún todavía endebles.

Y otro aspecto a mejorar en la Selección Peruana es la zona de ataque ya que solo anotaron en uno de los cuatro partidos que han disputado hasta ahora: fue en la victoria 3-1 sobre Bolivia en la segunda fecha. Ricardo Gareca apelará nuevamente a André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero como tridente ofensivo, en busca de mejorar la cuota goleadora del equipo.

La Selección de Chile, por otro lado, ha tenido un rendimiento sostenido, a pesar de todas las dudas que generó el nuevo ciclo bajo las órdenes de Reinaldo Rueda. El entrenador colombiano ha engranado bien a las figuras del equipo, teniendo a los conocidos Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas como los ejes centrales de su esquema.

Si bien no anotaron goles en los últimos dos juegos (derrota 1-0 con Uruguay y empate 0-0 con Colombia), la creación de jugadas de peligro no ha sido un problema. José Pedro Fuenzalida y Charles Aránguiz han sido los más destacados en esta tarea, siendo los hombres de mayor experiencia en ese sector y todavía con mucho por aportar.

El último Chile vs Perú en semifinal de la Copa América sucedió en el 2015 y el resultado terminó a favor de ‘La Roja’, con el 2-1 final. Ese partido fue marcado por la expulsión de Carlos Zambrano, por una agresión, y por el espectacular golazo de Eduardo Vargas, que sorprendió por completo a Pedro Gallese en su portería. Los tiempos cambian, aunque los protagonistas se mantienen.

💪 Hoy #LaRoja sale en busca de su tercera final consecutiva de #CopaAmerica

🔝 Partidazo ante @SeleccionPeru en Porto Alegre

👀 @CBF_Futebol ya espera en la gran final



🏟️ Arena do Gremio

🕣 20:30 horas (CHI)

📺 Canal 13, TVN, CDF, DirecTV pic.twitter.com/EWzYwdS62v — Selección Chilena (@LaRoja) 3 de julio de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ vs CHILE EN VIVO POR LA COPA AMÉRICA 2019

XI Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

XI Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beauseajour; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, José Fuenzalida y Eduardo Vargas.

¿A qué hora juega Perú vs Chile en semifinal de la Copa América 2019?

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 5:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

España: 2:30 p.m. (miércoles 3 julio)

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Perú vs Chile pronósticos y apuestas partidos semifinales de la Copa América 2019

Gana Perú Empatan Gana Chile Betsson 5.00 3.45 1.84 Inkabet 5.05 3.40 1.89 Te Apuesto 4.50 3.20 2.00

¿Quién juega hoy y programación partidos hoy Copa América 2019 vía Vera TV EN VIVO?

El Perú vs Chile será el último partido de las semifinales de la Copa América 2019. El seleccionado victorioso de dicho partido tendrá que medirse con la local Brasil, que la tarde de ayer eliminó a Argentina con un contundente 2-0 en el Estadio Mineirao.

Argentina vs Brasil EN VIVO Canales de Transmisión TV Pública, Caracol TV, America TV

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo, GloboEsporte.com, SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV

Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol

Internacional: Bet365

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América TVGO

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Globo TV Internacional, Telemundo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, TCC, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Cómo ver canales América TV, DirecTV Sports, TV Pública, Caracol TV y Telemundo

En el Perú, puedes sintonizar el Perú vs Chile EN VIVO vía América TV, TV Pública y Caracol TV en su señal SD, HD y América TV GO desde las 7:30 p.m. (hora peruana). En Directv Sports, el canal 1610 realizará la transmisión.

PERÚ vs CHILE EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Chile, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.