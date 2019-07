► Perú vs Chile [EN VIVO] 7:30 PM vía América TV por Semifinal Copa América

América TV ONLINE | Perú vs Chile EN VIVO (7:30 pm hora peruana) vía TVN EN VIVO Canal 13 por el partido de hoy Copa América. | El 'Clásico del Pacífico' vivirá HOY una nueva edición, aunque en un marco especial: las semifinales de la Copa América 2019. El Estadio Arena do Gremio será el escenario que permitirá conocer al segundo finalista del certamen. A continuación, podrá ver los pronósticos y las casas de apuestas para este choque, mientras que el minuto a minuto será llevado vía Libero.pe.

América TV EN VIVO Transmite Perú vs Chile por Semifinal Copa América 2019

Perú vs Chile VER EN VIVO Copa América 2019 | Alineaciones confirmadas

Perú vs Chile LA PREVIA

El mensaje de Perú previo a semifinal Copa América 2019

Previo al Perú vs Chile, la 'Bicolor' publicó un emotivo tuit de aliento en busca de una final histórica en la Copa América.

Hoy unámonos todos para alentar a nuestra @SeleccionPeru desde cada rincón del país y saquemos juntos este partido adelante. ¡La fuerza del lobo está en la manada!

Hoy unámonos todos para alentar a nuestra @SeleccionPeru desde cada rincón del país y saquemos juntos este partido adelante. ¡La fuerza del lobo está en la manada! 🇵🇪👊⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/57DubdSTec — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 3, 2019

¿Cómo llega Perú a la semifinal Copa América 2019?

El cuadro de Ricardo Gareca llegó a las semifinales de Copa América tras dejar en el camino a la poderosa Uruguay, a la cual derrotó en la tanda de penales gracias a la magnífica intervención de Pedro Gallese y al penal errado por Luis Suárez.





Al duelo ante Chile, Perú llega con los ánimos al tope. Atrás quedaron los fantasmas por la goleada recibida ante Brasil, la cual sembró dudas en el planteamiento que propuso Ricardo Gareca. Las fichas se movieron y el estilo de juego frente a Uruguay le dio razón.

¿Cómo llega Chile a la semifinales Copa América 2019?

Por su parte, Chile llega a esta etapa con un nivel sólido sostenido desde el inicio de la Copa América. Su único traspié fue ante Uruguay, la cual lo derrotó por 1-0 en la última fecha del grupo C y que la terminó condenando al segundo lugar.



Ya en cuartos de final, Chile logró sacar a la gran favorita del torneo: Colombia, que había desplegado un ritmo de juego llamativo y contundente, se vio sofocado por el nivel exhibido por la 'Roja'. Al final, la tanda de penales determinó la clasificación del equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

¿Quién es el arbitro del Perú vs Chile en partido de hoy Copa América Semifinal 2019?

El partido contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien será acompañado por sus asistentes Alexander Guzmán y Wilmar Navarro. Además, el cuarto asistente será el paraguayo Mario Díaz de Vivar. La Selección Peruana llega altamente motivada y en creciendo futbolísticamente a lo largo de la Copa América 2019,

Pronóstico Perú vs Chile EN VIVO por semifinales Copa América 2019



En la previa del encuentro, el duelo luce parejo a nivel futbolístico en el Perú vs Chile. Sin embargo, tanto los pronósticos como las casas de apuestas vienen dando un favoritismo -ligero en muchos casos- a la Selección Chilena.

Es el caso del estadista español MisterChip, que le da un 55% de probabilidades a Chile de que clasifique a la final, frente a un 45% de Perú. "Son solo unos porcentajes eh? Ponga yo lo que ponga, los cuatro partidos van a empezar 0-0 y once contra once. Que nadie se agobie", agregó.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas para el Perú vs Chile en Copa América?



Las apuestas están a la orden del día y el Perú vs Chile no es la excepción. El clásico del Pacífico genera mucha expectativa, aunque ninguna es favorable para las semifinales Copa América 2019.



Revisa cómo marchan las apuestas en casas como Inkabet, Betsson, Te Apuesto, Sporttimba, Doradobet y Apuesta Total.

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 4.70

Empate: 3.30

Chile: 1.95

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 4.65

Empate: 3.30

Chile: 1.94

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 4.50

Empate: 3.20

Chile: 2.00

Casa de apuestas: Sporttimba

Perú: 4.47

Empate: 2.23

Chile: 1.94

Casa de apuestas: Doradobet

Perú: 4.80

Empate: 3.50

Chile: 1.92

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 4.55

Empate: 3.27

Chile: 1.96

Alineaciones Perú vs Chile por semifinal Copa América 2019

Ricardo Gareca apostará por un once cargado de experiencia, en el que la 'Bicolor' tendrá como principal referencia en el área a Paolo Guerrero.

Chile, por su parte, tendrá entre sus valuartes a Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en el once inicial.

Perú: Gallese; Trauco, Zambrano, Abram, Advíncula; Tapia, Yotún; Flores, Cueva, Carrillo; Guerrero.

Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz; Vidal; Fuenzalida, Vargas y Sánchez

¿A qué hora juega Perú vs Chile semifinal Copa América 2019?

El Perú vs Chile iniciará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Arena do Gremio, mientras que en horario chilena será a las 9:30 p.m. (hora chilena). Igualmente, a continuación revisa los horarios en diferentes países del mundo para la semifinal Copa América 2019.

Perú: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 4 de julio)

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 4 de julio)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 3 de julio)

¿Cómo descargar América Tv Go?

Si tienes la opción de ver el encuentro en tu celular, puedes descargarte la app de América Tv. La aplicación funciona en cualquier dispositivo móvil. La descarga es gratuita y sencilla. Primero tienes que entrar a tu Store de Smartphone o Iphone y buscar América Tv GO.

Una vez encontrada, lo descargas y te suscribes. Ahí tienes tres opciones de suscripción. Una es pagando anual 89.99 soles; la segunda es pagar 9.99 soles mensual y la otra es a costo cero. Cada paquete te brinda distintas promociones.