ANFP confirmó continuidad de Reinaldo Rueda en selección chilena

Reinaldo Rueda tenía una dura misión cuando llegó al banquillo de la selección chilena: llevar a cabo el recambio generacional tras el fracaso en las Eliminatorias Rusia 2018. No obstante, al técnico colombiano los resultados no lo acompañaron en los amistosos y las críticas no tardaron en llegar.

Ahora bien, la selección chilena dejó atrás las dudas en la Copa América 2019 y está a un paso de disputar su tercera final consecutiva. Todas las críticas ahora son elogios para Reinaldo Rueda, que pospuso el recambio generacional y apostó por la generación dorada en tierras brasileñas.

En una entrevista con 'EFE', el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Sebastián Moreno aclaró que nunca se puso en duda la continuidad de Reinaldo Rueda al frente de la selección chilena.

"Llama la atención la ratificación de un técnico con contrato vigente al cual le hemos entregado toda la confianza. Nosotros nunca lo hemos puesto en duda, todo lo contrario, ha existido un apoyo permanente a todo el proceso del cuerpo técnico".

Moreno destacó la paciencia que se ha tenido con Reinaldo Rueda y valoró su proceso como seleccionador para conocer la realidad chilena con miras a pelear la clasificación al Mundial Qatar 2022.

"En este proceso de 18 meses no existió ningún partido en el cual se pelearan los puntos, fueron todos amistosos. Ese año y medio fue fundamental para que el profesor pudiera conocer adecuadamente la realidad chilena y un aprendizaje fundamental no solo para lo que se refiere a la selección adulta nacional, sino para todo el apoyo que nos presta el cuerpo técnico en el fútbol joven y el diseño que queremos implementar a partir del segundo semestre de este año".

El presidente de la ANFP calificó a Reinaldo Rueda como el DT ideal para clasificar a Chile al próximo Mundial. "Desde el momento de su contratación hasta terminado el proceso clasificatorio, tiene todas condiciones y cualidades para poder liderar este proceso", puntualizó.

EL DATO:

Chile no clasificó al Mundial Rusia 2018 debido a peor diferencia de gol respecto a Perú, que disputó el repechaje al quedar quinto en la tabla de posiciones.