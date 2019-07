Perú vs Brasil [EN VIVO] fecha, día y hora por Final Copa América 2019

Perú vs Brasil EN VIVO Final Copa América 2019 | La selección peruana demostró que la clasificación al Mundial no fue un ápice de suerte, como algunos refirieron. Los dirigidos por Ricardo Gareca sostuvieron un gran partido ante el combinado de Chile y accedió al duelo para pelear el título de la Copa América 2019.

Perú enfrentará a la poderosa Brasil en el mítico Estadio Maracaná por la gran final, cotejo establecido para este domingo 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora peruana): la 'Bicolor' busca sumar su tercera estrella en su haber, mientras que la 'Canarinha' va en por su novena copa.

¿Cuándo juega Perú vs Brasil final Copa América 2019?

La gran final de Copa América 2019 se disputará el domingo 7 de julio en el estadio Maracaná. En hora peruana, está pactado para las 3 p.m., mientras que en Brasil serán las 5 p.m.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil en la gran final Copa América 2019?

Perú: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿Qué canales transmitirán la final Perú vs Brasil Copa América 2019?

La final Copa América 2019 ya se palpita y el conteo regresivo empezó. Este 7 de julio se vivirá la fiesta por el título del torneo y a continuación podrá ver los canales que transmitirán el partidazo.

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play y DIRECTV Sports Argentina.

Perú: DIRECTV Play Deportes, América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports Perú.

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play y GloboEsporte.com.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports Bolivia.

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, CDF HD y Canal 13.

Colombia: Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play y DIRECTV Play Deportes.

República Dominicana: SportsMax, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol, Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador.

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador y Sky HD.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Guatemala: Sky HD, Chapin TV y TeleOnce Guatemala.

Haiti: SportsMax App, SportsMax y Tele Haiti.

Honduras: Tigo Sports Honduras y Sky HD.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, UnivisionTDN y Sky HD.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: TVMax 9, Sky HD y RPC Canal 4.

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y RPC.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax, SportsMax App y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España: DAZN Spain.

Estados Unidos: Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, vera+, DIRECTV Sports Uruguay y TCC.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, TVes y Venevision.

¿Qué estadio acogerá la final Perú vs Brasil de la Copa América 2019?

El mítico Estadio Maracaná albergará la gran final de la Copa América 2019. Con capacidad para 74 738​ espectadores, según FIFA, volverá a ser el centro de un gran evento. Anteriormente, fue el centro de los Mundiales de 1950 y 2014, de los cuales fue el escenario de la definición del título.



ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ VS BRASIL

Copa América 2019: Perú 0 - Brasil 5

Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: Perú 0 - Brasil 2

Copa América Centenario 2016 : Perú 1 - Brasil 0

Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: Brasil 3 - Perú 0

Copa América Chule 2015: Brasil 2 - Perú 1

Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010: Brasil 3 - Perú 0

Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010: Perú 1 - Brasil 1