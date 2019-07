Reinaldo Rueda: "Quizá entramos pensando en jugar la final y no en el partido de hoy"

Claro y directo. Reinaldo Rueda hizo autocrítica tras la goleada recibida ante Perú y que dejó a Chile sin poder jugar su tercera final consecutiva de Copa América.

El seleccionador de Chile se sinceró al afirmar que el exceso de triunfalismo les costó caro ante Perú y aquello se vio reflejado en lo rápido que se resolvió la semifinal.

"Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación. Entramos pensando en el domingo, en evitar una amarilla y jugar la final. Ahí nos sorprende Perú", declaró Rueda en conferencia de prensa.

"Enfrentamos a un gran rival que resolvió el juego muy temprano. Creo que no entramos en el juego, es algo que no es típico y Chile no mostró la agresividad de los otros juegos. El partido se resuelve por una ingenuidad nuestra en el segundo gol", abundó.

Reinaldo Rueda no pasó por alto el partidazo de Pedro Gallese, que atajó las siete ocasiones de gol que le llegaron a su arco. "Reaccionamos tras el segundo gol. En el segundo tiempo Perú hace un bloque de espera, se llega en varias ocasiones y el arquero estuvo muy oportuno. Gallese estuvo grandioso, creo que fueron cinco opciones claras que tuvimos", afirmó.

En esa misma línea, el DT de Chile defendió de las críticas a Gabriel Arias, que falló en el gol de Yoshimar Yotún. "Ha estado grandioso, hizo un campeonato muy bueno con Racing y mostró un gran rendimiento. Por este resultado no nos podemos ir al otro extremo y sacrificar a Gabriel. La convocatoria de Arias era la más esperada por todos", puntualizó.

EL DATO:

Chile enfrentará el próximo sábado a Argentina en el Arena Corinthians, por el tercer y cuarto lugar de la Copa América 2019.