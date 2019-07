Ricardo Gareca: “¿Para qué vamos a una final? Obviamente para ganarla” [VIDEO]

Ricardo Gareca es el artífice del impresionante crecimiento de la Selección Peruana en los últimos años. Tras ser protagonista en la Copa América 2015 y 2016, ahora en Brasil 2019 la bicolor se ha metido en la gran final, la que disputará este domingo ante el combinado local.

El entrenador habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido en la semifinal ante Chile, además de dar un punto de vista de lo que se vería ante Brasil en el Estadio Maracaná. “¿Para qué vamos a una final? Obviamente para ganarla”, explicó inicialmente Ricardo Gareca.

“Cuando uno entra a una final, uno no ve otra opción más que ganarla”, agregó Ricardo Gareca. No obstante, el entrenador argentino no se confía, sino que tiene alta expectativa en lo que puede dar su equipo y que ya lo ha demostrado ante Uruguay y hoy con Chile.

“Esa es la mentalidad que vamos a tener, pero siempre respetando al equipo que tenemos al frente. Son muy fuertes y ante quienes hemos tenido un resultado muy adverso. Confío en los muchachos y en el plantel que tenemos”, resaltó el DT de la Selección Peruana.

La goleada sufrida por la 'bicolor' dejó una huella dura de superar, pero el plantel de la Selección Peruana supo reponerse de gran forma. “Nos tocó atravesar momentos duros, nosotros llegamos a la final por méritos propios, porque nos supimos sobreponer a una adversidad importante en lo anímico en lo futbolístico”, acotó.

“Derrota dura que dejó un mal ambiente alrededor nuestro, aunque no en la interna. Cuando una selección sufre una derrota, produce un movimiento y críticas bastante fuertes. Lo tomamos como algo natural... Finalmente el equipo se logró sobreponer a todo”, sentenció Ricardo Gareca.