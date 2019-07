Arturo Vidal y su polémico mensaje tras triunfo de Perú: "Se dio un 3-0 que no es merecido" [VIDEO]

La Selección Peruana goleó 3-0 a Chile en las semifinales de Copa América 2019. La 'Bicolor' obtuvo un triunfo de forma categórica, aunque Arturo Vidal minimizó ello y señaló que los peruanos nunca fueron superiores.



Vidal fue muy crítico al término del partido y señaló que se dio un 3-0 que no es merecido por el ritmo del partido en el Arena do Gremio.

"El primer tiempo fue muy extraño. Ellos concretaron las ocasiones que tuvieron y sacaron las diferencias. En el segundo salimos con todo, pero no tuvimos suerte. Triste, pero lo buscamos. En semifinales uno no se puede equivocar así. Le dimos ventaja y se dio un 3-0 que no es merecido, pero así es la cosa", señaló.



Pese a ello, el volante felicitó a la Selección Peruana "porque están en la final" y continuó realizando un análisis del cotejo.



“Nunca fueron superiores a nosotros, pero aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Pegaron el primer golpe, se metieron atrás y de contragolpe nos metieron el segundo. Salimos a buscarlo y ellos con campo abierto anotaron el tercero", agregó.

Finalmente, el jugador del Barcelona señaló que el duelo por el tercer partido de la Copa América 2019 "no tiene ninguna importancia".

“El partido contra ellos no tiene ninguna importancia. Habrá que jugar para cumplir nomás, como se hace en los terceros lugares”, sentenció.