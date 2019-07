El seleccionado peruano que reventó cohetes en la cama del entrenador en Copa América

Este domingo 7 de julio, Perú vs Brasil se enfrentan por la final de la Copa América en el estadio Maracaná. A la memoria de muchos peruanos, vuelve los dos goles que hizo Enrique Casaretto al cuadro brasileño en 1975, año que salió campeón por última vez la bicolor.

La selección peruana puede volver hacer historia en la Copa América y lograr su tercera estrella. En semifinales, el cuadro de Ricardo Gareca eliminó al conjunto chileno, goleándolo por 3-0 en el estadio de Arena Do Gremio en Porto Alegre.

Perú ahora jugará en el Marcaná en Río de Janeiro. Ante ello, Enrique Casaretto recordó algunas anéctodas de aquella última copa que levantó la selección.

Enrique Casaretto le anotó dos goles a Brasil

¿Qué siente que se le recuerde a usted cada vez que se enfrenta a Brasil por la Copa América?



Para mí es un orgullo haber cumplido con mi patria y regalarle esos dos goles ante Brasil que fue clave para ganar el título en 1975.



¿Se cansó de ver el video con sus goles?



Nunca, justo ahora la televisión está repitiendo mis goles y uno se emociona al borde del llanto.



¿Qué le dicen sus nietos?



Una de mis nietecitas al ver el video me pregunta: “¿Abuelito por qué saltaste?”.

No se llevaba con Marcos Calderón



¿El saltito fue un desfogue contra Marcos Calderón?



Así es porque me convocó como la esperanza de gol. Todo el partido estaba que me gritaba, hice el primer gol, tras pase de Cubillas, luego nos empataron y me siguió gritando. Cubillas de tiro libre puso el 2-1 y ahí me sentí tranquilo.



Luego vendría su segundo gol que fue el 3-1 definitivo.



Cachito Ramírez pivotea la pelota y sacó un fuerte remate. Ahí no sabía si darme un volantín o ir a mentarle la madre a Marcos, pero en medio de esa emoción me salió el saltito maricón. Jaja.



¿Usted no estaba en los planes de Marcos?



Me convoca justo para ese partido por presión de la prensa y le respondí con esos dos goles.

¿Es cierto que le jugó una broma pesada a Marcos?



Fue en la concentración. Le reventé una sarta de cohetes debajo de la cama cuando dormía. Todos nos matamos de risa. Esa gracia me costó 200 soles de multa.



¿Cuánto fue el premio por ganar la Copa América?



Cuatro mil soles que no era mucho en esa época. Hoy el jugador más malo gana 5 mil dólares al mes.



¿Cómo ve el partido ante Brasil?



Perú viene de menos a más. Le diría a los muchachos que no se amilanen, Brasil no es de temer y confío que mañana (hoy) ganaremos.



Pasando a otro tema, ¿usted fue pareja de Gisela Valcárcel?



Sí, estuvimos un tiempo, un momento muy lindo. La veo regia y la felicito porque es emprendedora, exitosa, todo lo que logró fue por su esfuerzo.



¿Qué le diría a Gisela?



Saludarla y si me puede invitar a su programa para hacer el saltito. Jaja.

Entrevista: Carlos Lara