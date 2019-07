Oscar Ruggeri reveló que Ricardo Gareca esperó hasta el último momento el llamado de la AFA

Antes de aceptar renovar con la Selección Peruana, Ricardo Gareca estuvo un mes esperando la oferta de la AFA para asumir la dirección técnica de Argentina, sin embargo, dicha propuesta nunca llegó y el ‘Tigre’ decidió seguir en la FPF.

"Estuve un mes en la casa del Flaco, yo le decía que espere que lo iban a llamar de Argentina. Los peruanos lo llamaban todos los días para que renueve y yo le pedía que les pida una semana para renovar, hasta que un día puso una fecha para dar su respuesta", contó Oscar Ruggeri.

Además, el ‘Cabezón’ Ruggeri volvió a puntualizar en 9 Minutos de Fox Sports : "Gareca esperó a la Selección. Él estaba libre, porque estaba sin contrato. Imagínate si hubiese estado ahí cuando pasó el escándalo con Brasil".

El exjugador de Argentina además analizó lo que fue el uso del VAR durante el encuentro ante Brasil. "La bronca nos va a durar mucho tiempo. Lo vamos a recordar como un hecho insólito. No entiendo cómo lograron hacer eso. Hubo alguien que lo organizó. No fue un corner, ni siquiera es para discutir las jugadas. Fue muy alevoso".

Luego agregó: "Tal vez jugamos diez partidos con Brasil y nos ganan ocho pero el del martes podía ser uno de los dos que eran para nosotros... Si yo hubiera sido el manager, me meten preso: me tiro encima del árbitro y no lo dejo dirigir".

Ahora, Argentina deberá preparar el partido que nadie quiere jugar. Los albicelestes se enfrentarán este sábado a Chile por el tercer y cuarto lugar a disputarse en el Arena Corinthians desde las 2:00 p.m. / hora peruana.