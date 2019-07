Narrador chileno ya celebraba gol de Eduardo Vargas, pero Pedro Gallese malogró el festejo [VIDEO]

Pedro Gallese es la clara imagen de que el fútbol siempre da revanchas. El portero de la Selección Peruana había sido víctima de críticas por su pobre actuación en el encuentro ante Brasil en la fase de grupos, pero en las rondas de eliminación directa apareció de gran forma y la noche de ayer lo sufrieron en todo Chile.

En la semifinal de la Copa América 2019, el portero que se desempeña en Alianza Lima tuvo una magistral noche, donde le negó el gol a Alexis Sánchez, José Fuenzalida, Jean Beausejour, Charles Aránguiz y el último fue a Eduardo Vargas, el que generó mayor incomodidad. Y es que, era una opción de penal, la que ayudaría a limpiar la imagen del partido.

Al minuto 95, el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó la pena máxima, por una falta de Luis Abram contra Charles Aránguiz. La Selección Peruana ganaba de forma contundente, por 3-0, así que Chile tenía la oportunidad de que Chile no se lleve una goleada del Arena do Gremio, por lo que Eduardo Vargas tomó el balón con confianza.

El delantero de Tigres siempre responde con goles cuando viste ‘La Roja’, situación que hizo pensar a los periodistas a cargo de la transmisión para T13 en Chile que el gol sería inminente. Sin embargo, la figura de Pedro Gallese volvió a hacerse presente, como en toda la noche, aunque Eduardo Vargas también se confió a la hora de la definición.

“Aunque nos de muy poquito, tal vez no sirva de mucho. Vamos a gritar el gol como corresponde, porque es gol de Chile. Le va a pegar Edu Vargas… y si anota será el goleador de esta Copa América. Además será el gol 39 con la Selección de Chile”, decía el narrador mientras Pedro Gallese se acomodó tranquilo en la línea de gol.

Aunque luego siguieron palabras de profundo pesar. “Es importante igual, a darle con todo, aunque no sirva de mucho, es gol de Chile, vamos. Edu Vargas para el descuento. Va Edu Vargaaas, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer”, añadió el narrador, totalmente sorprendido. “No se puede cancherear así”, respaldó su compañero. Pedro Gallese fue una pesadilla para todo el país sureño.