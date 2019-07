Exfutbolista chileno menospreció goleada de Perú a su selección [VIDEO]

Aún no lo asimilan. La goleada que sufrieron este último miércoles en Brasil ante Perú ha dejado un profundo pesar en los chilenos, tanto así, que incluso, algunos se atreven a menospreciar el enorme triunfo conseguido en la Copa América 2019.

"No quiero menospreciar a Perú, ni mucho menos, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú jugando de esa manera (…) Yo creo que el equipo no llegó con soberbia, desde la inconsciencia capaz se relajaron un poco", señaló Dante Poli, exfutbolista chileno.

Ante estas palabras del ex futbolista chileno y actual comentarista de Fox Sports, sus compañeros señalaron: "Pasa que la historia te da cachetadas fuertes y esta es una (…) El caracter entra también lo futbolistico cuando estas descordinado".

Ahora, Chile deberá preparar el partido del sábado para jugar por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019. Al frente estará Argentina que busca cerrar de la mejor forma el torneo continental. El encuentro se disputará en el Arena Corinthians desde las 2:00 p.m. / hora peruana.

Mientra tanto, por el otro lado, Perú y Brasil se enfrentarán en la gran final en busca del título. Este partido, que promete ser intenso, se desarrollará en el mítico Maracaná el domingo desde las 3:00 p.m. / hora peruana bajo el arbitraje del polémico Roberto Tobar.